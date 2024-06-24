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Главное за день: РФ обстреливает Донбасс. Двойной удар по Покровску

24 июня 2024, 23:48

Главное за день: РФ обстреливает Донбасс. Двойной удар по Покровску

Общество

В Торецке проведут принудительную эвакуацию. По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, это связано с тем, что российские оккупанты находится очень близко к городу.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Его заменит бригадный генерал Андрей Гнатов. Ранее начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич написал лист в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении одного из генералов ВСУ. Кротевич обвинил этого генерала в якобы «потере десятков городов и тысяч жизней украинских солдат».

Кабмин разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием.

Боевые действия

Бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергают информацию о якобы полной оккупации противником населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении в Донецкой области.

Российские войска ударили по селам Николаевка и Великая Новоселка Донецкой области. Ранены два человека, повреждены частные дома.

Оккупанты баллистическими ракетами «Искандер-М» нанесли двойной удар по Покровску. Погибли пять человек, еще 41 – ранен. Среди раненых: мальчик 12 лет и девочки 9, 11 и 13 лет. Раненых доставили в клиническую больницу интенсивного лечения в Покровске. Повреждены частные дома и шесть автомобилей. Разрушен один частный дом.

ВС РФ сбросили на Курахово управляемую авиабомбу — погиб мужчина, поврежден инфраструктурный объект.

Оккупационная армия сбросила на Селидово Донецкой области две авиационные бомбы. В результате обстрела ранены 6 человек, среди них 2 детей. 10-летнего ребенка прооперировали, его состояния оценивается как тяжелое. Также в медицинском учреждении находится 43-летний мужчина, другие пострадавшие — дома. Повреждено 30 частных жилых домов, 1 грузовой и 3 легковых автомобиля, а также линии электросетей.

В результате обстрела Дружковки ранены два человека. В ходе «прилетов» серьезные повреждения получили насосная станция и водовод. В настоящее время в Дружковке отсутствует центральное водоснабжение.

ВСУ нанесли удар по военному полигону в городе Ейск в Краснодарском крае РФ. Погибли инструкторы и технический персонал из города Елабуга. Это сотрудники завода, который занимается производством и обслуживанием аналога иранских дронов-камикадзе Shahed-136 – «Герань-2». О потерях среди российских военнослужащих информация отсутствует.

В воскресенье вечером, 23 июня, в аннексированном Крыму (Евпатория) местные жители слышали взрывы. Есть информация, что Силы обороны ударили по военной базе в селе Витино. Предположительно, баллистическими ракетами ATACMS.

Более 15 сотрудников российской полиции погибли. Убиты шесть боевиков, совершивших ряд нападений в Махачкале и Дербенте 23 июня. Также погибли еще несколько гражданских, в том числе священнослужитель, проработавший более 40 лет в православном храме в Дербенте.

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