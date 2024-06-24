Более 15 сотрудников полиции РФ стали жертвами боевиков в Дагестане

Более 15 сотрудников российской полиции погибли. Убиты шесть боевиков, совершивших ряд нападений в Махачкале и Дербенте 23 июня. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, также погибли еще несколько гражданских, в том числе священнослужитель, проработавший более 40 лет в православном храме в Дербенте.

Меликов также заявил, что в Дагестане «продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые подготавливались из-за рубежа».

Ранее муфтият республики официально сообщал о 9 погибших во время стрельбы в Дагестане (7-х сотрудниках силовых служб и 2-х гражданских).

НАК же сообщал, что всего в Махачкале и Дербенте были ликвидированы пятеро боевиков: трое в Махачкале и двое в Дербенте. Двое из них — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы. Еще один — его племянник. Магомед Омаров был доставлен в отдел МВД.

По данным дагестанских пабликов одним из убитых боевиков оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.