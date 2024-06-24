ВСУ ударили по военной базе в аннексированном Крыму

ВСУ нанесли ракетный удар по военной базе в Крыму. Фото: Киберборошно

В воскресенье вечером, 23 июня, во временно аннексированном Крыму (Евпатория) местные жители слышали взрывы. Есть информация, что Силы обороны ударили по военной базе в селе Витино. Предположительно, баллистическими ракетами ATACMS. Об этом передает Telegram-канал Крым Сегодня. Новости.



По данным OSINT-исследователей, пожар в поселке Витино произошел на территории 40-го отдельного командно-измерительного комплекса ВКС РФ, также известного как Центр дальней космической связи.



Специалисты проекта «Киберборошно» отмечают, что на территории 40-го командно-измерительного комплекса накануне днем стояло 29 единиц АО (16 рядом с офицерским общежитием и 13 на парковке). Предположительно, главная цель удара — специалисты, проживающие и работающие на территории центра.





Кроме того, в ведомстве отмечают, что на территории этого объекта был расположен, как минимум, один комплекс РЭБ «Красуха», который предназначен для прикрытия командных пунктов и других важных объектов.





Ранее мы писали, что 23 июня в Севастополе работала противовоздушная оборона РФ, в аннексированном городе гремели взрывы, есть погибшие и пострадавшие. Оккупанты утверждают, что ВСУ атаковали ракетами ATACMS.