Головне за день: РФ обстрілює Донбас. Подвійний удар по Покровську

Суспільство



У Торецьку проведуть примусову евакуацію. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, це пов'язано з тим, що російські окупанти дуже близько до міста.



Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його замінить бригадний генерал Андрій Гнатов. Раніше начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич написав лист до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного із генералів ЗСУ. Кротевич звинуватив цього генерала в нібито «втраті десятків міст та тисяч життів українських солдатів».



Кабмін дозволив "бронювати" військовозобов'язаних, які займаються гуманітарним розмінуванням.



Бойові дії



Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростовують інформацію про нібито повну окупацію противником населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямі на Донеччині.



Російські війська вдарили по селах Миколаївка та Велика Новосілка Донецької області. Поранено двох людей, пошкоджено приватні будинки.



Окупанти балістичними ракетами «Іскандер-М» завдали подвійного удару по Покровську. Загинули п'ятеро людей, ще 41 – поранено. Серед поранених: хлопчик 12 років та дівчатка 9, 11 та 13 років. Поранених доправили до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську. Пошкоджено приватні будинки та шість автомобілів. Зруйновано один приватний будинок.



ЗС РФ скинули на Курахове керовану авіабомбу - загинув чоловік, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.



Окупаційна армія скинула на Селидове Донецької області дві авіаційні бомби. Внаслідок обстрілу поранено 6 осіб, серед них 2 дітей. 10-річну дитину прооперували, її стан оцінюється як важкий. Також у медичному закладі перебуває 43-річний чоловік, інші постраждалі – вдома. Пошкоджено 30 приватних житлових будинків, 1 вантажний та 3 легкові автомобілі, а також лінії електромереж.



Внаслідок обстрілу Дружківки поранено двох людей. У ході «прильотів» серйозні пошкодження зазнали насосна станція та водовід. На даний час у Дружківці відсутнє центральне водопостачання.



ЗСУ завдали удару по військовому полігону в місті Єйськ у Краснодарському краї РФ. Загинули інструктори та технічний персонал із міста Єлабуга. Це співробітники заводу, який займається виробництвом та обслуговуванням аналога іранських дронів-камікадзе Shahed-136 – «Герань-2». Про втрати серед російських військовослужбовців інформація відсутня.



У неділю ввечері, 23 червня, в анексованому Криму (Євпаторія) місцеві жителі чули вибухи . Є інформація, що Сили оборони вдарили по військовій базі у селі Вітіне. Імовірно, балістичними ракетами ATACMS.



Понад 15 співробітників російської поліції загинули . Вбито шістьох бойовиків, які вчинили низку нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня. Також загинули ще кілька цивільних, зокрема священнослужитель, який пропрацював понад 40 років у православному храмі в Дербенті.



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