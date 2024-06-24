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РФ сбросила на Селидово 2 авиабомбы: пострадали 6 человек, среди них — дети

24 июня 2024, 15:14

РФ сбросила на Селидово 2 авиабомбы: пострадали 6 человек, среди них — дети

Россияне атаковали Селидово. Фото: Селидовская ГВА Россияне атаковали Селидово. Фото: Селидовская ГВА

Оккупационная армия в воскресенье вечером, 23 июня, сбросила на город Селидово Донецкой области две авиационные бомбы «УМПБ Д-30СН». В результате обстрела ранены 6 человек, среди них 2 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.

Как отмечается, 10-летнего ребенка прооперировали, его состояния оценивается как тяжелое. Также в медицинском учреждении находится 43-летний мужчина, другие пострадавшие — дома.

Кроме того, оккупанты повредили 30 частных жилых домов, 1 грузовой и 3 легковых автомобиля, а также линии электросетей.

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