РФ сбросила на Селидово 2 авиабомбы: пострадали 6 человек, среди них — дети

Россияне атаковали Селидово. Фото: Селидовская ГВА

Оккупационная армия в воскресенье вечером, 23 июня, сбросила на город Селидово Донецкой области две авиационные бомбы «УМПБ Д-30СН». В результате обстрела ранены 6 человек, среди них 2 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



Как отмечается, 10-летнего ребенка прооперировали, его состояния оценивается как тяжелое. Также в медицинском учреждении находится 43-летний мужчина, другие пострадавшие — дома.



Кроме того, оккупанты повредили 30 частных жилых домов, 1 грузовой и 3 легковых автомобиля, а также линии электросетей.



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