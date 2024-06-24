Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Кабмин разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием

24 июня 2024, 11:17

Кабмин разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием

Кабинет министров Украины разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием во время военного положения. Фото: FSD Ukraine Кабинет министров Украины разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием во время военного положения. Фото: FSD Ukraine

Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Об этом говорится в постановлении от 18 июня 2024 г. № 723.

Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, работающих «на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».

Раньше порядок касался только военнообязанных, работающих:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Ранее сообщалось, что разминирование Донецкой области может затянуться на годы. Эту проблему помогает решать Фонд из Швейцарии.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Бронирование разминирование Кабинет министров Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
07:46
Украинские военные опровергли сообщение о полной оккупации россиянами Новоалександровки в Донецкой области
23:31
Главное за день: Жертвы обстрелов в Харькове и Киевской области. Атака на Севастополь
15:59
В Севастополе гремели взрывы: известно о трех погибших, около сотни пострадали
14:50
Жители оккупированной Луганщины смогут помочь Силам обороны: в «Азове» рассказала детали
23:34
Главное за день: РФ скинула на Харьков четыре бомбы. Взрывы в Мариуполе
18:56
Изымать квартиры в «ДНР» не будут? Пушилин подписал новый «указ»: о чем речь
15:50
В результате обстрела Донецка погибли трое мужчин
15:01
В Мариуполе гремели взрывы, повреждена база россиян — техника и ПВО
11:25
Новая методичка Кремля: в «ЛНР» на войну против Украины будут вербовать подозреваемых
10:55
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
00:46
Главное за день: Армия РФ штурмует Часов Яр. Атака на Селидово
23:43
Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ►
22:00
В Первомайске боеприпасы взорвались в машине российских военных
21:30
«ДНР» перечислила города, где будет строить дома
18:11
В оккупированном Первомайске частично обрушилась стена дома — «ЛНР» заявила об обстреле
11:18
В Мариуполе оккупанты приняли «порядок», по которому смогут «отжимать» землю у жителей
09:58
За прошедшие сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть погибшие и раненые
08:58
В Минобороны РФ сегодня заявили об уничтожении более сотни беспилотников
07:59
Под Часов Яр перебросили 24 бригаду по причине «крайне тяжелой ситуации»
все новости
11:36
Германия предоставила украинским пограничникам 41 грузовик
11:17
Кабмин разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием
10:59
Силы ПВО утром уничтожили одну крылатую ракету над Одесской областью
10:52
Украинские военные впервые использовали HIMARS при атаке по Курской области РФ: повреждено здание ФСБ
10:40
В результате российских обстрелов Донецкой области пострадали 12 человек и 85 гражданских объектов
10:20
Маршрутка и фура столкнулись в Кривом Роге: более 20 человек пострадали
10:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
09:44
В результате атак россиян по Донетчине десятки поврежденных домов
09:15
В Одессе прогремели взрывы: армия РФ атаковала гражданскую инфраструктуру баллистическими ракетами
09:11
В Генштабе подсчитали потери армии РФ за сутки: 1300 оккупантов и 12 танков
08:31
Российские войска за сутки ранили 12 жителей Донецкой области
08:24
Более 15 сотрудников полиции РФ стали жертвами боевиков в Дагестане
07:46
Украинские военные опровергли сообщение о полной оккупации россиянами Новоалександровки в Донецкой области
23:31
Главное за день: Жертвы обстрелов в Харькове и Киевской области. Атака на Севастополь
18:05
Военные аналитики сообщили об оккупации РФ села на Донетчине
17:28
В Украине 24 июня будут действовать графики отключения света весь день
16:44
РФ нанесла авиаудар по Харькову: есть жертва, много пострадавших, город частично без света
15:59
В Севастополе гремели взрывы: известно о трех погибших, около сотни пострадали
14:50
Жители оккупированной Луганщины смогут помочь Силам обороны: в «Азове» рассказала детали
13:17
РФ с самого утра массово обстреливает Донетчину: известно о 5 пострадавших
все новости
ВИДЕО
Германия передала Украине 41 грузовик. Фото: ГПСУ Германия предоставила украинским пограничникам 41 грузовик
24 июня, 11:36
В Севастополе взрывы. Фото: скрин с видео В Севастополе гремели взрывы: известно о трех погибших, около сотни пострадали
23 июня, 15:59
Пограничники деактивировали технику РФ. Фото: скрин с видео На Бахмутском направлении пограничники уничтожили несколько единиц техники армии РФ
23 июня, 11:59
Денис Пушилин подписал приказ указ №307. Фото: скрин с видео Изымать квартиры в «ДНР» не будут? Пушилин подписал новый «указ»: о чем речь
22 июня, 18:56
В Донецке взрывы. Фото: скрин с видео В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
22 июня, 10:55
Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ► Пожизненный срок за смерть Моторолы, Россия позвала на ЗАЭС «удобных» журналистов — дайджест из оккупации ►
21 июня, 23:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор