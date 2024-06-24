Кабмин разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием

Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Об этом говорится в постановлении от 18 июня 2024 г. № 723.
Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, работающих «на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».
Раньше порядок касался только военнообязанных, работающих:
Ранее сообщалось, что разминирование Донецкой области может затянуться на годы. Эту проблему помогает решать Фонд из Швейцарии.
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