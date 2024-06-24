Кабмин разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием

Кабинет министров Украины разрешил «бронировать» военнообязанных, которые занимаются гуманитарным разминированием во время военного положения. Фото: FSD Ukraine

Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Об этом говорится в постановлении от 18 июня 2024 г. № 723.

Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, работающих «на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».

Раньше порядок касался только военнообязанных, работающих:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Ранее сообщалось, что разминирование Донецкой области может затянуться на годы. Эту проблему помогает решать Фонд из Швейцарии.