Главное за день: Количество жертв в Киеве возросло. РФ вырыла тоннель под Торецком

Общество



OSINT-аналитикам удалось установить имена российских военных, которые причастны к ракетному удару по детской больнице «Охматдет» в Киеве и другим городам Украины 8 июля.



Часов Яр Донецкой области находится под постоянными обстрелами со стороны российских войск. В городе остаются 630 человек, среди них есть пострадавшие из-за атак.



Боевые действия



Согласно данным аналитиков DeepState, на Покровском направлении в Донецкой области войска РФ продвинулись возле Лозоватского, Прогресса, Воздвиженки и Новоселовки Первой. Российским войскам до важной трассы Покровск — Константиновка осталось около 5,6 километров.



Под Торецком Донецкой области российские военные выкопали тоннель для того, чтобы зайти в тыл ВСУ. Его тоннеля составляет 90 сантиметров, протяженность не разглашается. Вместе с тем украинский военный журналист Андрей Цаплиенко пишет, что тоннель на Торецком направлении, сработав один раз, потерял свое значение.



Из-за массовой атаки РФ по украинским города 8 июля 38 человек погибли, среди них четверо детей, 190 человек — получили ранения.



Росармия атаковала Торецк авиабомбой КАБ-250. В результате обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина 62 лет.



В поселке Новоэкономическое Покровского района Донецкой области из-за обстрела разрушен храм Украинской Православной Церкви (УПЦ). Храму было 110 лет, святыня оставалась целой и во времена большевистской власти, и во времена Второй мировой войны.



В Краматорске ранены три человека, включая шестилетнего ребенка. Произошло попадание в девятиэтажный дом, еще две многоэтажки были повреждены.



Ночью оккупанты атаковали Николаевскую область. Под удар попало местное предприятие, двое работников получили ранения.



Украинские беспилотники ударили по военному полигону и аэродрому в Астраханской области РФ. В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении пяти БПЛА в Астраханской области. При этом очевидцы опубликовали кадры с пролетами и ударами дронов. В издании «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщили, что в ходе совместной операции беспилотники ГУР и СБУ атаковали военный аэродром «Ахтубинск» в Астраханской области.



ВСУ ударили из HIMARS по Белгороду. Ракету якобы сбила российская система ПВО, но в главном корпусе Управления МВД по Белгородской области осколками пробило крышу в двух местах. Были повреждены четыре служебных машины. Помимо этого, осколками побило еще 49 автомобилей, из них шесть – личные машины полицейских. Также в двух частных домах выбило стекла и пробило кровлю.



Белгородская, Ростовская, Воронежская и Волгоградская области РФ подверглись массированной атаке дронов. В Белгородской области погибли 4 человека. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 160 квартир, 60 домов и 140 автомобилей. Есть перебои на линии электропередач.



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