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В Украине 38 погибших и 190 раненых из-за ракетной атаки оккупантов — Зеленский

09 июля 2024, 11:35

В Украине 38 погибших и 190 раненых из-за ракетной атаки оккупантов — Зеленский

Последствия российского удара. Фото: ГСЧС Последствия российского удара. Фото: ГСЧС

По состоянию на утро известно о 38 погибших, среди них четверо детей, 190 человек — получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Всем оказывается помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек — в Днепре. Из «Охматдета» все пациенты переведены в другие медицинские учреждения», — отметил он.

По словам Зеленского, аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Привлечено почти 400 спасателей.



«Мы продолжаем нашу работу для увеличения защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу. Также спасибо всем лидерам, которые поддержали нас и готовят новые совместные шаги в защиту жизни от российского террора», — резюмировал глава государства.

Ранее мы писали, что следователи Службы безопасности Украины сообщили, что армия РФ применила стратегическую крылатую ракету Х-101 при обстреле детской больницы «Охматдет».

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