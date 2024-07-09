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Головне за день: Кількість жертв у Києві зросла. Росіяни вирили тунель під Торецьком

09 липня 2024, 23:42

Головне за день: Кількість жертв у Києві зросла. Росіяни вирили тунель під Торецьком

Суспільство

 OSINT-аналітикам вдалося встановити імена російських військових, причетних до ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві та інших містах України 8 липня.

Часів Яр Донецької області перебуває під постійним обстрілом з боку російських військ. У місті залишаються 630 людей.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, на Покровському напрямку в Донецькій області війська РФ просунулися біля Лозоватського, Прогресу, Воздвиженки та Новоселівки Першої. Російським військам до важливої траси Покровськ-Костянтинівка залишилося близько 5,6 кілометрів.

Під Торецьком Донецької області російські військові викопали тунель для того, щоб зайти у тил ЗСУ. Він завширшки 90 сантиметрів, довжина не розголошується. Натомість український військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише, що тунель на Торецькому напрямку, спрацювавши один раз, втратив своє значення.

Через масову атаку РФ по українських містах 8 липня 38 людей загинули, серед них четверо дітей, 190 - зазнали поранень.

Росармія атакувала Торецьк авіабомбою КАБ-250. Внаслідок обстрілу дістав травми, несумісні із життям, чоловік 62 років.

У селищі Новоекономічне Покровського району Донецької області через обстріл зруйнований храм Української Православної Церкви (УПЦ). Храму було 110 років, святиня залишалася цілою і за часів більшовицької влади, і за часів Другої світової війни.

У Краматорську поранені троє людей, зокрема шестирічна дитина. Сталося влучання у дев'ятиповерховий будинок, ще дві багатоповерхівки пошкоджені.

Вночі окупанти атакували Миколаївську область. Під удар потрапило місцеве підприємство, двоє працівників поранені.

Українські безпілотники вдарили по військовому полігону та аеродрому в Астраханській області РФ. У Міноборони РФ заявили про нібито знищення п'яти БПЛА. При цьому очевидці опублікували кадри з прольотами та ударами дронів. У виданні «Українська правда» з посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомили, що під час спільної операції безпілотники ГУР та СБУ атакували військовий аеродром «Ахтубінськ».

ЗСУ вдарили з HIMARS по Бєлгороду. Ракету нібито збила російська система ППО, але в головному корпусі Управління МВС у Бєлгородській області уламками пробило дах у двох місцях. Пошкоджені чотири службові машини. Окрім цього, уламками побило ще 49 автомобілів, з них шість – особисті авто поліцейських. Також у двох приватних будинках вибило шибки та пробило покрівлю.

Бєлгородська, Ростовська, Воронезька і Волгоградська області РФ зазнали масованої атаки дронів. У Бєлгородській області загинули 4 людини. Ще 20 – дістали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджені 160 квартир, 60 будинків та 140 автомобілів. Є перебої на лінії електропередач.

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