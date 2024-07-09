Беспилотники массированно атаковали Белгородскую, Ростовскую, Волгоградскую и Воронежскую области РФ: есть погибшие, возникли пожары

В результате атаки дронов на нефтебазе в Волгоградской области РФ начался сильнейший пожар. Фото: V1.RU

Четыре российских региона подверглись массированной атаки дронов сегодня ночью. Под удар попали Белгородская, Ростовская, Воронежская и Волгоградская области. Есть погибшие. Об этом сообщили губернаторы регионов и местные СМИ.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за ночь атаке подверглись сразу несколько городов и сел: Белгород, Шебекино, Новая Таволжанка, Дроновка и другие населенные пункты.

В результате обстрела Белгородской области погибли 4 человека. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Повреждены 160 квартир, 60 домов и 140 автомобилей. Есть перебои на линии электропередач.

Также несколько десятков беспилотников атаковали и Ростовскую область. По словам главы региона Василия Голубева, в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов. Пожар оперативно был ликвидирован.

Кроме того, несколько беспилотников атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. По словам местных жителей, за ночь они слышали около 10 взрывов. Предварительно, дроны ударили по местной нефтебазе и хлебозаводу. На нефтебазе возник сильнейший пожар.

Также беспилотники атаковали Воронежскую область. Данные о последствиях атаки не оглашались.

Ранее сообщалось, что ночью 5 июля БПЛА атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ. Оттуда запускают «шахеды» по Украине.