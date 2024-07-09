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Российские войска на 1 километр продвинулись к важной трассе Покровск — Константиновка в Донецкой области

09 июля 2024, 11:56

Российские войска на 1 километр продвинулись к важной трассе Покровск — Константиновка в Донецкой области

Российские военные продвинулись возле четырёх населённых пунктов на Покровском направлении в Донецкой области. Карта: DeepState Российские военные продвинулись возле четырёх населённых пунктов на Покровском направлении в Донецкой области. Карта: DeepState

На Покровском направлении в Донецкой области войска РФ продвинулись возле Лозоватского, Прогресса, Воздвиженки и Новоселовки Первой. Об этом сообщает DeepState.

Согласно последнему обновлению карты от DeepState, российским войскам до важной трассы Покровск — Константиновка осталось около 5,6 километров.

За последнее время продвижение войск РФ составило 1 километр в направлении трассы.

Подразделения ВС РФ продвигаются четырьмя «языками» в направлении города Покровск Донецкой области. Противнику удался прорыв в четырех точках. Одна из этих точек, село Воздвиженка, — это последняя преграда к логистической трассе между Покровском и Константиновкой. 

Эксперты обозначили на карте четыре направления, где имеют успехи ВС РФ — это Воздвиженка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая. Во всех случаях на фронте образовались прорывы сквозь украинскую линию обороны на расстояние от 600 метров до 1,5 километров. Все направления расположены рядом под Покровском: расстояние между крайними точками около 11 км.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продвинулись в городе Красногоровка Донецкой области.

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