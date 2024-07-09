Оккупанты ежедневно обстреливают Часов Яр: сколько людей остается в городе

Часов Яр Донецкой области находится под постоянными обстрелами со стороны российских войск. В городе остаются 630 человек, среди них есть пострадавшие из-за атак. Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, передает «Эспрессо».



«К сожалению, ситуация в Часовом Яру не меняется к лучшему. В городе ад. Каждый день повторяется одно и то же — постоянные обстрелы, использование всего арсенала. В громаде остается 630 гражданских. Вчера были раненые. Двух человек вывезли из города с помощью военных», — отметил он.



Начальник администрации отметил, что до полномасштабной войны в громаде проживали 13 тыс. человек, а в микрорайоне «Канал» — 3,5 тыс.



По словам Чауса, информация о том, что россияне захватили микрорайон «Канал», не соответствует действительности, армия РФ его уничтожила, от жилых домов остались только кирпичи и бетон.



Ранее мы писали, что 4 апреля российские войска начали наступление на Часов Яр — украинскую «крепость» к западу от руин Бахмута, 3 июля аналитики DeepState сообщили о полном захвате россиянами микрорайона «Канал» в Часов Яре.