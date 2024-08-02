Их вынесли из дома на руках: на Донетчине полицейские спасли пожилых супругов из фронтового села

Спасение пожилой пары из Елизаветовки. Фото: кадр из видео

Группа «Белый ангел» вывезла маломобильных пожилых супругов из фронтового села Елизаветовка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Село находится в четырех километрах от линии фронта. Минометные снаряды и авиабомбы ежедневно разрушают населенный пункт, где в настоящее время остается более 100 жителей. Из-за тяжелой ситуации все больше людей обращается в полицию с просьбой их эвакуировать.

Пожилая пара жила на окраине Елизаветовки. Их дом чудом остался невредимым, хотя все остальные вокруг разрушены.

Полицейские на руках вынесли из дома женщину и мужчину и на бронированном транспорте доставили в больницу, где им предоставили необходимую помощь. После медицинского обследования пенсионеров перевезли к родственникам в более безопасный регион.

Напомним, что в июле полицейские под российским обстрелом спасли троих жителей города Красногоровка Донецкой области.