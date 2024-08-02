Їх винесли з дому на руках: на Донеччині поліцейські врятували літнє подружжя з фронтового села

Порятунок літнього подружжя з Єлизаветівки. Фото: кадр із відео

Група «Білий Янгол» вивезла маломобільне літнє подружжя з фронтового села Єлизаветівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Село знаходиться за чотири кілометри від лінії фронту. Мінометні снаряди та авіабомби щодня руйнують населений пункт, де наразі залишається понад 100 мешканців. Через важку ситуацію дедалі більше людей звертається до поліції з проханням їх евакуювати.

Літня пара жила на околиці Єлизаветівки. Їхній будинок дивом залишився неушкодженим, хоча всі інші довкола зруйновані.

Поліцейські на руках винесли з дому жінку та чоловіка та на броньованому транспорті доставили до лікарні, де їм надали необхідну допомогу. Після медичного обстеження пенсіонерів перевезли до родичів в безпечніший регіон.

Нагадаємо, що у липні поліцейські під російським обстрілом врятували трьох мешканців міста Красногорівка Донецької області.