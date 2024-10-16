Главное за день: Зеленский показал «план победы». США не будет защищать небо Украины

Политика



Президент Влади мир Зеленский в Верховной Раде представил «план победы» Украины. По его словам, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Что он содержит, можно прочитать тут.



Федеральный немецкий канцлер Олаф Шольц готов к переговорам с участием России, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом заявил политик во время своего выступления в Бундестаге в среду, 16 октября.



Причина, почему США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине: Россия вооружена ядерным оружием, а Иран – нет. По словам старшего помощника Сената США, уничтожение российских ракет над Украиной может привести к ядерной войне с РФ. Два чиновника администрации Байдена на условиях анонимности высказали Politico такое же мнение.



Байден объявил о новом пакете помощи для Украины сумму 425 млн долларов. Он включает в себя дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы.



Экономика



«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления. Так называемый «Фонд развития территорий» привлекает на оккупированную территорию инвесторов — в основном из России. После этого инвестор арендует предприятия, но в дальнейшем он может и выкупить предприятие.



Общество



Журналисты Нromadske опубликовали расследование, которое содержит данные о бывших связях командира 107-го отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова с членами группировки «ДНР».



В зоне боевых действий на Донетчине остаются 43 тысячи человек, эвакуация продолжается. Всего с начала объявления эвакуации с территории Донецкой области выехали 1 млн 163 тысячи человек.



Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что отопление будет в тех городах, которые находятся в относительном тылу.



Боевые действия



По данным аналитиков проекта UA War Infographics, российские захватчики активно продвигаются на фронте, за август и сентябрь текущего года оккупанты захватили в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год.



В аналитическом центре DeepState сообщили, что армия РФ оккупировала поселок Островское Донецкой области. Также россияне продвинулись в городе Торецк и возле поселка Цукурино.



В российском Министерстве обороны заявили, что накануне ночью ракеты атаковали в городе Николаев бронетанковый завод. Украинские власти атаку на завод не подтверждали.



Во время ночной оккупанты нанесли удар по одному из промышленных объектов Тернопольщины, возник масштабный пожар. Информации о пострадавших и погибших нет.



Спецназ ГУР освободил лесной массив и уничтожил почти полк армии РФ на севере Харьковской области.



Военнослужащие 12-й бригады специального назначения «Азов» вместе со смежными подразделениями взяли в плен 17 российских солдат. Это произошло во время отражения их штурмов и контратак под поселком Нью-Йорк Донецкой области на Торецком направлении.



ВСУ нанесли удар кассетными ATACMS по учебному полигону российских оккупантов. На полигоне находились около 20 военнослужащих российской армии. Точное место удара пока неизвестно.



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