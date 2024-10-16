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Главное за день: Зеленский показал «план победы». США не будет защищать небо Украины

16 октября 2024, 23:00

Главное за день: Зеленский показал «план победы». США не будет защищать небо Украины

Политика

Президент Влади мир Зеленский в Верховной Раде представил «план победы» Украины. По его словам, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Что он содержит, можно прочитать тут.

Федеральный немецкий канцлер Олаф Шольц готов к переговорам с участием России, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом заявил политик во время своего выступления в Бундестаге в среду, 16 октября.

Причина, почему США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине: Россия вооружена ядерным оружием, а Иран – нет. По словам старшего помощника Сената США, уничтожение российских ракет над Украиной может привести к ядерной войне с РФ. Два чиновника администрации Байдена на условиях анонимности высказали Politico такое же мнение.

Байден объявил о новом пакете помощи для Украины сумму 425 млн долларов. Он включает в себя дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы.

Экономика

«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления. Так называемый «Фонд развития территорий» привлекает на оккупированную территорию инвесторов — в основном из России. После этого инвестор арендует предприятия, но в дальнейшем он может и выкупить предприятие. 

Общество

Журналисты Нromadske опубликовали расследование, которое содержит данные о бывших связях командира 107-го отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова с членами группировки «ДНР».

В зоне боевых действий на Донетчине остаются 43 тысячи человек, эвакуация продолжается. Всего с начала объявления эвакуации с территории Донецкой области выехали 1 млн 163 тысячи человек.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что отопление будет в тех городах, которые находятся в относительном тылу.

Боевые действия

По данным аналитиков проекта UA War Infographics, российские захватчики активно продвигаются на фронте, за август и сентябрь текущего года оккупанты захватили в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год.

В аналитическом центре DeepState сообщили, что армия РФ оккупировала поселок Островское Донецкой области. Также россияне продвинулись в городе Торецк и возле поселка Цукурино.

В российском Министерстве обороны заявили, что накануне ночью ракеты атаковали в городе Николаев бронетанковый завод. Украинские власти атаку на завод не подтверждали.

Во время ночной оккупанты нанесли удар по одному из промышленных объектов Тернопольщины, возник масштабный пожар. Информации о пострадавших и погибших нет.

Спецназ ГУР освободил лесной массив и уничтожил почти полк армии РФ на севере Харьковской области.

Военнослужащие 12-й бригады специального назначения «Азов» вместе со смежными подразделениями взяли в плен 17 российских солдат. Это произошло во время отражения их штурмов и контратак под поселком Нью-Йорк Донецкой области на Торецком направлении.

ВСУ нанесли удар кассетными ATACMS по учебному полигону российских оккупантов. На полигоне находились около 20 военнослужащих российской армии. Точное место удара пока неизвестно.

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