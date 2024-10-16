Спецназ ГУР освободил лесной массив и уничтожил почти полк армии РФ на севере Харьковщины: кадры

Операция ГУР на севере Харьковской области. Фото: кадр из видео

Подразделения активных действий ГУР «Артан», «Кракен» и «Международный легион» провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива к северу от села Липцы Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



Результат – захват батальонного района обороны россиян, уничтожение трех мотострелковых батальонов, отряда «Шторм» и разведывательной роты 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ. Также во время штурмовых действий взяли в плен российских военных.



«После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко безнадежному. Успешная операция ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов из севера Харьковщины. Особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13-й бригады НГУ «Хартия» с несравнимо низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения», – отметили в ГУР.

Напомним, что армия РФ при поддержке авиации попыталась захватить украинские позиции на Луганщине, ВСУ остановили оккупантов.