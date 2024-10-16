Головне за день: Зеленський показав план перемоги. США не захищатимуть небо України

Політика



Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України. За його словами, план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Що він містить, можна прочитати тут .



Федеральний німецький канцлер Олаф Шольц готовий до переговорів за участю Росії, щоб покласти край війні в Україні. Про це заявив політик під час свого виступу у Бундестазі у середу, 16 жовтня.



Причина того, чому США діють сміливо в Ізраїлі та обережно в Україні: Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран – ні. За словами старшого помічника Сенату США, знищення російських ракет над Україною може призвести до ядерної війни з РФ. Два чиновники адміністрації Байдена на умовах анонімності висловили Politico таку саму думку.



Байден оголосив про новий пакет допомоги для України на суму 425 млн доларів. Він включає додаткові засоби ППО, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку та критично важливі боєприпаси.



Економіка



"ДНР" хоче продавати донецькі підприємства російським "інвесторам" після відновлення. Так званий Фонд розвитку територій приваблює на окуповану територію інвесторів — в основному з Росії. Після цього інвестор орендує підприємства, але надалі він може викупити підприємство.



Суспільство



Журналісти Нromadske опублікували розслідування, яке містить дані про колишні зв'язки командира 107 окремого батальйону територіальної оборони Сергія Салаватова з членами угруповання «ДНР».



У зоні бойових дій на Донеччині залишаються 43 тисячі осіб, евакуація продовжується. Всього з початку оголошення евакуації з території Донецької області виїхало 1 млн 163 тисячі осіб.



Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів , що опалення буде у тих містах, які знаходяться у відносному тилу.



Бойові дії



За даними аналітиків проекту UA War Infographics, російські загарбники активно просуваються на фронті, за серпень та вересень поточного року окупанти захопили у 5,5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік.



В аналітичному центрі DeepState повідомили , що армія РФ окупувала селище Острівське Донецької області. Також росіяни просунулися у місті Торецьк та біля селища Цукурине.



У російському Міністерстві оборони заявили , що напередодні вночі ракети атакували в місті Миколаїв бронетанковий завод. Українська влада атаку на завод не підтверджувала.



Під час нічної окупанти завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа. Інформації про постраждалих та загиблих немає.



Спецназ ГУР звільнив лісовий масив та знищив майже полк армії РФ на півночі Харківської області.



Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» разом із суміжними підрозділами взяли в полон 17 російських солдатів. Це сталося під час відображення їхніх штурмів та контратак під селищем Нью-Йорк Донецької області на Торецькому напрямку.



ЗСУ завдали удару касетними ATACMS по навчальному полігону російських окупантів. На полігоні було близько 20 військовослужбовців російської армії. Точне місце удару наразі невідоме.



«Новини Донбасу» у відеоформаті: