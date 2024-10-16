«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления

Оккупационная администрация «ДНР» совместно с российскими кураторами разработали механизмы, по которым предприятия на захваченных территориях Донецкой области можно выкупить.



Так называемый «Фонд развития территорий» привлекает на оккупированную территорию инвесторов — в основном из России. После этого инвестор арендует предприятия, но дальнейшем он может и выкупить предприятие.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что эти правила — «прозрачные и понятные». Таким образом российские инвесторы сначала вкладываются в восстановление донецких объектов, а «при правильном управлении» могут стать собственниками этих объектов.