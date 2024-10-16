РФ атаковала промобъект в Тернопольской области: вспыхнул пожар

Россияне атаковали Тернопольскую область. Фото: ГСЧС

В среду, 16 октября, российская армия атаковала Тернопольскую область. Под удар попал промышленный объект. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов Тернопольщины, возник масштабный пожар», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что к ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей и 12 единиц спецтехники ГСЧС и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники.



Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Информации о пострадавших и погибших нет.



Ранее мы писали, что за 15 октября россияне ранили троих жителей Донетчины: в Константиновке, Селидово и Светлом.