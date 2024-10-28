Железнодорожный мост взорвали в оккупированном Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали железнодорожный мост. Об этом сообщила пресс-служба городской военной администрации в понедельник, 28 октября.

Отмечается, что вчера вечером в Бердянске раздался громкий взрыв, который особенно слышали в микрорайоне Колония.

«По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту», — говорится в сообщении.

В Бердянской ГВА ждут уточненную информацию.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в Бердянске Запорожской области россияне убили кадыровца. В убийстве обвиняют российских военнослужащих из подразделения «Шторм Z». Сообщается, что после посиделок в местном заведении военные начали оскорблять прохожих.