Залізничний міст підірвали в окупованому Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області висадили в повітря залізничний міст. Про це повідомила пресслужба міської військової адміністрації у понеділок, 28 жовтня.

Зазначається, що вчора увечері у Бердянську пролунав гучний вибух, який особливо чули у мікрорайоні Колонія.

«За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою на Східному проспекті», — йдеться у повідомленні.

У Бердянській МВА чекають на уточнену інформацію.

Раніше повідомлялося, що увечері 23 жовтня у Бердянську Запорізької області росіяни вбили кадировця. У вбивстві звинувачують російських військовослужбовців із підрозділу «Шторм Z». Повідомляється, що після посиденьок у місцевому закладі військові почали ображати перехожих.