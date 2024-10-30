Главное за день: Бои в Торецке. Украина и РФ ведут переговоры о прекращении огня по энергообъектам?

Политика



Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники.



Общество



В Часов Яре все еще остается около 400 людей. Российская армия использует весь имеющийся арсенал для ударов по городу.



В Мирнограде Донецкой области продолжается эвакуация, ситуация в регионе становится с каждым днем все хуже. В городе нет ни одного целого дома, кроме того, отсутствует вода, газ и свет. Как проходит эвакуация читайте в материале «Новостей Донбасса».



Четверо военных, которых обвиняют в убийстве Рассела Бентли, хотят подписать контракт с Минобороны РФ и снова пойти воевать в Украину.



В Мариуполе оккупанты начинают процесс передачи так называемого «бесхозного» жилья на нужды «силового блока».



На оккупированной Луганщине военный хотел показать школьнику, как стреляет гранатомёт. В этот момент боеприпас разорвался в стволе. Мальчик погиб.



Боевые действия



По данным американского Института изучения войны, украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в городе Торецк Донецкой области.



Российские оккупационные войска захватили села Богоявленка и Новоукраинка Волновахского района Донецкой области, сообщили аналитики DeepState.



Президент Владимир Зеленский рассказал, что на некоторых участках фронтах ВСУ приходится отступать, потому соотношение украинских и российских сил составляет 1:8.



В Покровске Донецкой области заблокируют определенные участки города. Это связано с подготовкой города к обороне.



В Харькове российский КАБ попал в многоэтажку в Салтовском районе. Разрушен почти весь подъезд дома, возник пожар. По состоянию на 23:50 известно о 17 раненых.



В результате ночной атаки беспилотников на Дружковку ранен мужчина. В Харьковской области днем ​​во время обстрелов Купянского района погиб мужчина, пять человек получили ранения, в том числе двое полицейских. В Херсонской области из-за обстрелов погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.



В результате атаки российских дронов по Киеву утром 30 октября в Соломенском районе пострадали девять человек, среди них 11-летняя девочка.



На территории от Мариуполя до Бердянска российские войска обустроили три военных полигона, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, на одном из них инструкторы КНДР обучают россиян работе с северокорейским оружием.



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