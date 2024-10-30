Войска РФ оккупировали два села в Донецкой области — DeepState

Село Новоукраинка в Донецкой области полностью перешло под контроль российских войск. Карта DeepState

Российские оккупационные войска захватили села Богоявленка и Новоукраинка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку», — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Богоявленка и Новоукраинка сейчас находятся в красной зоне. Это означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

Кроме того, по данным DeepState, агрессор продвинулся в Селидово и Ясной Поляне.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о штурмовых действиях со стороны россиян в районе Новоукраинки и Ясной Поляны.