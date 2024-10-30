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Головне за день: Бої у Торецьку. Україна та РФ ведуть переговори про припинення вогню по енергооб'єктам?

30 жовтня 2024, 23:00

Головне за день: Бої у Торецьку. Україна та РФ ведуть переговори про припинення вогню по енергооб'єктам?

Політика

 Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на свої джерела.

Суспільство

 У Часів Яру все ще залишається близько 400 людей. Російська армія використовує весь арсенал для ударів по місту.

У Мирнограді Донецької області триває евакуація, ситуація в регіоні стає з кожним днем ​​дедалі гіршою. У місті немає жодного цілого будинку, крім того, відсутня вода, газ та світло. Як відбувається евакуація читайте у матеріалі «Новин Донбасу».

Четверо військових, яких звинувачують у вбивстві Рассела Бентлі, хочуть підписати контракт із Міноборони РФ та знову піти воювати в Україну.

У Маріуполі окупанти розпочинають процес передачі так званого «безгоспного» житла на потреби «силового блоку».

На окупованій Луганщині військовий хотів показати школяреві, як стріляє гранатомет. У цей момент боєприпас розірвався у стволі. Хлопчик загинув.

Бойові дії

 За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили нещодавно відновили втрачені позиції у місті Торецьку Донецької області.

Російські окупаційні війська захопили села Богоявленка та Новоукраїнка Волноваського району Донецької області, повідомили аналітики DeepState.

Президент Володимир Зеленський розповів , що на деяких дільницях фронтах ЗСУ доводиться відступати, тому що співвідношення українських та російських сил становить 1:8.

У Покровську на Донеччині заблокують певні ділянки міста. Це пов'язано із підготовкою міста до оборони.

У Харкові російський КАБ влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку, виникла пожежа. Станом на 23:50 відомо про 17 поранених.

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Дружківку поранено чоловіка. У Харківській області під час обстрілів Куп'янського району загинув чоловік, п'ятеро людей отримали поранення, у тому числі двоє поліцейських. У Херсонській області загинув чоловік, ще чотири особи отримали поранення.

Внаслідок атаки російських дронів по Києву вранці 30 жовтня у Солом'янському районі постраждали дев'ятеро людей, серед них 11-річна дівчинка.

На території від Маріуполя до Бердянська російські війська облаштували три військові полігони, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, на одному з них інструктори КНДР навчають росіян працювати з північнокорейською зброєю.

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