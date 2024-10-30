Из-за взрыва гранатомета на оккупированной Луганщине погиб мальчик

На оккупированной Луганщине военный хотел показать школьнику, как стреляет гранатомёт. В этот момент боеприпас разорвался в стволе. Мальчик погиб. Об этом сегодня сообщило издание Baza.

Отмечается, что отец 13-летнего Саши (имя изменено) из Ставрополя с сентября проходит военную службу. 27 октября семья мужчины — Саша вместе с мамой — приехали навестить его в Должанский район Луганской области. Командир отца познакомился с мальчиком и решил показать ему, как стреляет гранатомет.

При выстреле боеприпас разорвался внутри ствола. Командир погиб на месте, мальчик получил серьезные травмы — на автомобиле воинской части его доставили в ближайшую больницу, но помочь не успели. Саша погиб.

По данным «Базы», отец мальчика получил осколочные ранения, мать не пострадала.