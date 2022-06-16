Промышленность на паузе: Как Россия уничтожает бизнес на Донбассе

Развязанная Россией война уничтожает экономику Донбасса. Фото: Сергей Гайдай / Telegram

Российские войска уничтожают не только гражданскую инфраструктуру Донецкой и Луганской областей, но и промышленную. Уже разрушены заводы «Азовсталь», ММК имени Ильича, «Азот». Авдеевский коксохимический и Новокраматорский машиностроительный заводы законсервированы. Часть предприятий эвакуировала сотрудников. В связи с боевыми действиями у бизнеса — миллиардные убытки. Кроме того, некоторую продукцию производили только в Донбассе. Теперь Украина вынуждена ее экспортировать. Что происходит с промышленностью региона сейчас — в материале «Новостей Донбасса».



Валовой региональный продукт Донецкой области сократился вдвое



По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, за месяцы войны валовой региональный продукт области сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кириленко уточнил, что уничтожено почти 15% производственных мощностей промышленности. Прекратило работу более половины предприятий. Из 4 тепловых электростанций работает только одна — Кураховская. Углегорская и Мироновская ТЭС заблокированы, Славянская ТЭС остановлена из-за обстрелов. Попадания были и в Новокраматорский машиностроительный завод, который законсервирован.



Страдает агропромышленный комплекс. В зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях оказались предприятия «АПК-Инвест», агрокомбинат «Слободской», мясокомбинат «Мясной», «Салтовский мясокомбинат», Восточно-Украинский мясокомбинат.



Knauf: альтернативный завод есть в Киеве



17 мая российские войска в очередной раз обстреляли Соледар. Одна из ракет попала в завод Knauf. Пресс-служба предприятия не комментировала информацию о повреждениях, но, судя по опубликованным в социальных сетях фото пожара, они значительные.



Knauf Gips в Соледаре — не украинский завод. Это филиал крупной немецкой компании по производству строительных материалов. В тоже время предприятие считали одним из самых удачных проектов по привлечению в Донецкую область иностранных инвестиций. И власти Бахмута, и сами жители считали его одним из градообразующих. С 2004 года здесь работала линия по производству сухих строительных смесей, с 2006 года — завод по производству гипсокартонных плит. В 2008 году предприятие открыли после реконструкции. В него инвестировали около 2 млрд грн. Knauf производил гипсокартонные плиты, строительные смеси, системы теплоизоляции, штукатурные системы и другую строительную продукцию. Компания — единственный производитель гипса в Украине. Она контролирует около 70% рынка гипсокартона, 30% импортируется.



Последствие удара по заводу Knauf в Соледаре. Фото из соцсетей

У корпорации Knauf в Украине есть еще один завод в Киеве. Гипсовый камень для него добывают в Тернопольской области. Тем не менее, именно Донецкий бассейн по количеству запасов и добыче гипса занимал первое место в Украине. Предполагаемые запасы ресурса составляют около двух миллиардов тонн.



Северодонецкий «Азот»: без уксуса не останемся



События на «Северодонецком объединении Азот», который входит в группу компаний Дмитрия Фирташа, сейчас топ-тема в СМИ. В укрытиях завода остаются более 500 гражданских. Россия не дает возможности их вывезти и постоянно бомбит «Азот». По последним данным, оккупационные войска контролируют практически весь Северодонецк. Бои идут за промзону.



Еще 1 марта пресс-служба «Азота» сообщила, что завод, на котором работало более 6500 человек, остановил производство. Здесь подчеркнули, что на предприятии полностью выработан аммиак и освобождено аммиакохранилище. Остатки готовой продукции и химикаты в полном объеме вывезли за пределы Луганской области. После этого «Азот» неоднократно обстреливали. 9 июня в результате взрывов был поврежден один из ключевых цехов — аммиака 1-Б. По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, завод практически уничтожен.



«Азот» производил уксусную кислоту и был лидером по ее выпуску в Украине. 9%-ный столовый уксус делают как раз на ее основе. Поэтому несколько недель назад его, как и соль из Бахмута, начали сметать с полок магазинов. Другие химические предприятия группы компаний Дмитрия Фирташа — черкасский «Азот» и «Ривнеазот» не производят уксусную кислоту. Тем не менее, оснований для дефицита нет. Во-первых, на складах большинства производителей уксуса есть ее запасы. Во-вторых, сырья нужно немного. Из одной железнодорожной цистерны концентрированной кислоты можно изготовить более 600 тысяч литров уксуса.



Российская армия превращает северодонецкий «Азот» в руины. Фото: Сергей Гайдай / Telegram

Также «Азот» производил более 40 наименований продукции. Это азотные удобрения, газы, кислоты, полимеры и полимерные изделия. Осенью 2020-го компания получила лицензию на выпуск медицинского кислорода — побочного продукта производства азотных удобрений. После остановки завода в Северодонецке часть производимой продукции, судя по всему, смогут перекрыть другие химические предприятия Дмитрия Фирташа, но в пресс-службе «Азота» «Новостям Донбасса» ситуацию не прокомментировали.



Авдеевский коксохим: продукцию пытаются компенсировать



Авдеевский коксохимический завод входит в группу «Метинвест», как и разрушенные «Азовсталь» и ММК имени Ильича в Мариуполе. За восемь лет войны предприятие в Авдеевке, которое находится буквально на линии соприкосновения с оккупированным Донецком, неоднократно подвергалось обстрелам. 4 мая, после очередной атаки со стороны российских войск, «Метинвест» сообщил, что Авдеевский коксохим находится в процессе консервации. Персонал в большинстве перевели на дистанционную форму работы еще в начала марта. Что до продукции на складах, то в пресс-службе «Новостям Донбасса» рассказали: пока с Авдеевкой налажено железнодорожное сообщение, она вывозится при потребности.



Авдеевский завод был и остается одним из крупнейших коксохимических предприятий в Европе. Коксовую продукцию производили для Украины, коксохимическую – и для внутреннего рынка, и для экспорта за рубеж. Сейчас ее пытаются компенсировать за счет заводов в Запорожье и Каменском.



«Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности сотрудников, эвакуируем их в более безопасные города. "Метинвест" пытается компенсировать утраченные объемы производства кокса. В частности, "Запорожкокс", Днепровский коксохим, "Южкокс" работают почти на полную мощность», — рассказали «Новостям Донбасса» в пресс-службе Группы «Метинвест».



Авдеевский коксохимический завод. Фото: Муса Магомедов / Telegram

Что касается комбинатов «Азовсталь» и ММК имени Ильича, которые теперь находятся на неподконтрольной территории, то они производили около 40% стали в Украине. «Азовсталь» — единственный завод в стране, где делали железнодорожные рельсы широкого пути и рельсовые скрепления. Теперь, чтобы восстановить разрушенную по всей Украине железнодорожную инфраструктуру, нужно ориентироваться на импорт.



После оккупации Мариуполя «Метинвест» потерял не только два завода, но и металл, который был в порту. По состоянию на 24 февраля там находилось 28 тысяч тонн продукции для экспорта в Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию, Турцию.



«Существует высокий риск, что оккупанты используют суда для похищения и незаконного вывоза метпродукции в порты Ростова, Таганрога, Новороссийска, Туапсе и оккупированного Севастополя с целью дальнейшей незаконной продажи в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику по отношению к РФ. Мы считаем такие действия пиратством и мародерством», — говорят в «Метинвесте».



Artwinery: «Мы можем продолжать продажи до окончательной победы»



Артемовский завод шампанских вин Artwinery находится в Бахмуте, который сейчас — практически линия фронта. В пресс-службе предприятия «Новостям Донбасса» сообщили, что рассматривают разные сценарии решения производственного вопроса, но уточнили, что пока рано говорить, какие именно. В любом случае, провести релокацию компании в другой регион довольно сложно, если речь идет именно о винных погребах. Еще в 50-х годах прошлого века заброшенные гипсовые штольни Бахмута превратили в подземный завод. Для производства игристого вина нужен особый микроклимат и условия, воссоздать которые в другом месте будет непросто.



В марте, когда начались обстрелы, руководство компании организовало несколько эвакуационных автобусов для сотрудников, которые решили переезжать.



Бутылки с игристым вином находится на выдержке — в условиях войны это безопасное место. Фото: Artwinery

«Мы сейчас закрыли производство ради безопасности сотрудников. Ежедневно Бахмут обстреливают, это очень опасное место сейчас. Всю готовую продукцию мы вывезли на безопасную территорию, поэтому имеем возможность продолжать продажи до окончательной победы Украины. Продукция, которая находится на выдержке, — в безопасном месте», — рассказали в пресс-службе.



Ранее в комментарии изданию «Фокус» директор компании Artwinery по маркетингу Александра Чередниченко говорила, что готовых вин вывезли столько, что запасов хватит на длительное время и даже на экспорт. Artwinery поставлял вина в Австралию, Австрию, Азербайджан, Германию, Канаду, Китай, Израиль, Швейцарию, Великобританию. Тем не менее, в некоторых супермаркетах Киева игристое из Донецкой области уже не найти.



После оккупации Крыма в Украину не поставляется игристое компании «Золотая балка». Из-за больших аппетитов застройщиков перестал работать Одесский завод шампанских вин на Французском бульваре. 1 февраля Фонд госимущества провел аукцион по его приватизации. Победителем торгов стала фирма «Элитстрой Групп». По информации издания «Думская» — это компания бывшего первого вице-мэра Одессы, который ранее арендовал предприятие. То есть, в Украине из активно работающих остался лишь Киевский завод шампанских вин. Он уступает Artwinery, игристое которого признавали лучшим в мире, и по качеству, и по ассортименту.

