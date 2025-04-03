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Главное за день: Удар по Харькову. Зеленский заявил о «возможных компромиссах»

03 апреля 2025, 23:24

Главное за день: Удар по Харькову. Зеленский заявил о «возможных компромиссах»

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает временно оккупированные территории частью России, однако возможны компромиссы, которые позволят вернуть некоторые из них дипломатическим путем.

Общество

В оккупированном Луганске заключили в колонию на 17 лет женщину по обвинению в «шпионаже». Утверждается, что Ищук в октябре 2022 года добровольно собирала сведения о передвижении, местах нахождения и количестве российских военнослужащих и военной техники в Луганске.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области все еще остаются около 284 тысячи гражданских, среди них — почти 22 тысячи детей.

Скульптурную композицию Тараса Шевченко, которую эвакуировали из прифронтового Покровска Донецкой области, планируют установить в городе Самар на Днепропетровщине.

Боевые действия

Число пострадавших в Кривом Роге в результате ракетного обстрела 2 апреля увеличилось до 17. Россияне также атаковали несколько других громад Днепропетровской области. Повреждены здания в Павлограде, Межевской громаде. Росармия также ударила по Доброполье, Славянску и Иванополью Донецкой области.

Россия ударила по жилым домам в Новобаварском районе Харькова вечером 3 апреля. В результате атаки, один человек погиб, 17 пострадали, среди них один ребенок.

Оккупанты разрушили храм Казанской иконы Божией Матери в селе Андреевка-Клевцово Волновахского района Донецкой области. От святыни остались лишь обломки.

Оккупационные войска РФ пытаются пересечь трассу «Покровск-Константиновка», рассказал спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. Он отметил, что ранее российские войска пытались обойти Покровск с западной стороны, то сейчас у россиян сместился фокус внимания на восток от города.

По данным аналитического ресурса DeepState, площадь территории Курской области, которая находится под контролем украинских войск, сократилась до 63,18 кв. км — накануне этот показатель оставался на уровне 69,37 кв. км.

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