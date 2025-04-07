Украинские беспилотники за 12 часов поразили сразу три российские системы ПВО в Курской области

Российский ЗРК «Бук-М3» в Курской области. Фото: кадр из видео

Операторы 413-го батальона беспилотных систем «Рейд» СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПЛА «Шмель» 78-го десантно-штурмового полка в течение 12 часов обнаружили и поразили три российских ЗРК «Бук» в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил беспилотных систем ВСУ.



В частности, украинские бойцы нанесли удары FPV-дронами по пускозаряжающей установке комплекса «Бук-М2», которую россияне замаскировали в лесополосе. Это привело к детонации ракет и ее уничтожению.



Также операторы беспилотников поразили две пусковые установки ЗРК «Бук-М3», повредив их радары. Радар является ключевым элементом ЗРК, предназначенным для «подсветки» воздушных целей и наведения ракет. Его уничтожение подрывает боевые возможности комплекса.

Напомним, что ВСУ поразили российскую систему ПВО в Луганской области, ее стоимость – 100 миллионов долларов.