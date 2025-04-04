В группировке «ЛНР» заявили, что цены на жилье на оккупированной территории выше, чем в Ростовской области РФ

На временно захваченной части Луганской области фиксируют высокую стоимость жилья. Так называемая власть связывает это с якобы востребованностью и возвращением домой людей. Такое мнение высказал глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник во время форума «Интеграция 2025. Перспективы развития исторических регионов России».



По его словам, цены на жилье в «ЛНР» выше, чем в российском Ростове.



«Жилье сейчас очень востребовано, и в связи с этим, конечно же, откликнулся рынок. Цены на жилье у нас очень высокие, мы, наверное, в каких-то параметрах, превосходим Ростовскую область. Людей в Республику вернулось также огромное количество. Они готовы работать», — отметил он.



Пасечник сказал, что якобы многие специалисты принимают решение остаться на захваченной территории, отмечая, что «хорошая земля благодатная».



Ранее мы писали, что на оккупированной территории Луганской области люди жалуются на подорожание продуктов. В частности, некоторые производители подняли цены на товары, стоимость которых, согласно российским законам, регулируется.