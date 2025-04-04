Оккупанты в Луганской области угрожают выселением украинцам

В оккупированной Луганской области россияне анонсировали принудительное выселение украинцев, которые не получили российские документы. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, в Перевальске оккупационная администрация опубликовала в местной газете «Наша народная трибуна» официальное требование к жителям, находящимся на территории так называемой «ЛНР» без российских паспортов.



До 10 сентября 2024 года они должны либо пройти «легализацию» — оформить российские документы, либо покинуть регион.

В противном случае их пребывание в собственных домах объявят «незаконным». Так оккупационные власти продолжают дискриминационную политику против местных жителей, превращая собственные пропагандистские мифы о «третисортных» украинцах в реальность.