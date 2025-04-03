В Горловке молодой парень без прав сбил девочку и скрылся

В оккупированной Горловке задержали 18-летнего мужчину, который без водительских прав сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Пострадавшая девочка отделалась ушибами и синяками. Её жизни ничего не угрожает.



В так называемом «МВД ДНР» заявили, что инцидент произошёл 21 марта. Водитель автомобиля Mazda 6 на скорости около 110 км/ч сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре». Вместо того чтобы остановиться и оказать помощь, молодой человек продолжил движение и попытался скрыться.



По информации полиции, за рулем находился житель Горловки. Услышав удар, он даже не вышел из машины, чтобы понять, что произошло. Позже он признался, что не сразу осознал, что сбил человека, но когда понял — испугался и решил затаиться.



Несколько дней парень скрывался и наблюдал за развитием событий через соцсети. Он знал, что его ищут, и надеялся избежать ответственности. Когда «полицейские» пришли к нему домой, дверь никто не открыл. Однако парня все равно задержали.



«Суд» назначил ему административный арест сроком на 15 суток.