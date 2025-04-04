Главное за день: Удар по Кривому Рогу. Оборона в районе шахт в Торецке

Экономика



Местные бюджеты Донецкой области получили почти 13 млн гривен компенсации коммунальных услуг за размещение переселенцев в зданиях государственной, коммунальной и частной собственности.



Кабмин согласовал первый транш в размере 2 миллиардов гривен на поддержку 200 прифронтовых и приграничных громад. По словам президент Владимир Зеленский, средства будут использоваться для «защиты людей, ремонтов, восстановления, приобретения специального транспорта и строительства укрытий».



Общество



В оккупированной Луганской области россияне анонсировали принудительное выселение украинцев, которые не получили российские документы.



На окраине оккупированного Мелитополя взорвался российский бронированный автомобиль «Тигр». Внутри находился экипаж и десант подразделения «Ахмат Восток». В результате взрыва погибли не менее пяти «кадыровцев».



Боевые действия



Вечером оккупанты ударили по жилому району Кривого Рога. По состоянию на 22:30 известно о 16 погибших, 6 из них — дети, по меньшей мере 40 раненых.



В Харькове количество погибших в результате атаки РФ в ночь на 4 апреля увеличилось до четырех человек, 35 ранены. Также была атакована Херсонская ТЭЦ.



В Киевской области в результате атаки дронов пострадали два человек, повреждены админздание и автосалон. Ночью российские беспилотники атаковали Днепр, ранены три человека, повреждены инфраструктурный объект, два административных здания, дома, газопровод и линия электропередач. Армия РФ из «Смерчей» ударила по жилой застройке Константиновки: один человек погиб, еще три – ранены.



В оккупированной Горловке при обстреле погибла женщина, заявили в группировке «ДНР».



Украинской армии удалось выстроить устойчивую оборону в районе шахт Торецка, сообщил спикер ОСГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец. По его словам, российские оккупанты знают, что там есть возможность находиться Силам обороны Украины.