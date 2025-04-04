Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Удар по Кривому Рогу. Оборона в районе шахт в Торецке

04 апреля 2025, 23:17

Главное за день: Удар по Кривому Рогу. Оборона в районе шахт в Торецке

Экономика

Местные бюджеты Донецкой области получили почти 13 млн гривен компенсации коммунальных услуг за размещение переселенцев в зданиях государственной, коммунальной и частной собственности.

Кабмин согласовал первый транш в размере 2 миллиардов гривен на поддержку 200 прифронтовых и приграничных громад. По словам президент Владимир Зеленский, средства будут использоваться для «защиты людей, ремонтов, восстановления, приобретения специального транспорта и строительства укрытий».

Общество

В оккупированной Луганской области россияне анонсировали принудительное выселение украинцев, которые не получили российские документы.

На окраине оккупированного Мелитополя взорвался российский бронированный автомобиль «Тигр». Внутри находился экипаж и десант подразделения «Ахмат Восток». В результате взрыва погибли не менее пяти «кадыровцев».

Боевые действия

Вечером оккупанты ударили по жилому району Кривого Рога. По состоянию на 22:30 известно о 16 погибших, 6 из них — дети, по меньшей мере 40 раненых.

В Харькове количество погибших в результате атаки РФ в ночь на 4 апреля увеличилось до четырех человек, 35 ранены. Также была атакована Херсонская ТЭЦ.

В Киевской области в результате атаки дронов пострадали два человек, повреждены админздание и автосалон. Ночью российские беспилотники атаковали Днепр, ранены три человека, повреждены инфраструктурный объект, два административных здания, дома, газопровод и линия электропередач.  Армия РФ из «Смерчей» ударила по жилой застройке Константиновки: один человек погиб, еще три – ранены.

В оккупированной Горловке при обстреле погибла женщина, заявили в группировке «ДНР». 

Украинской армии удалось выстроить устойчивую оборону в районе шахт Торецка, сообщил спикер ОСГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец. По его словам, российские оккупанты знают, что там есть возможность находиться Силам обороны Украины.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:17
Главное за день: Удар по Кривому Рогу. Оборона в районе шахт в Торецке
17:13
В группировке «ЛНР» заявили, что цены на жилье на оккупированной территории выше, чем в Ростовской области РФ
16:07
В оккупированной Горловке при обстреле погибла женщина
12:01
На Луганщине оккупанты запретили несовершеннолетним ночью выходить из дома: «ЛНР» приняла «закон» – ОВА
11:29
Оккупанты в Луганской области угрожают выселением украинцам
23:24
Главное за день: Удар по Харькову. Зеленский заявил о «возможных компромиссах»
22:31
Жительницу оккупированного Луганска заключили в колонию на 17 лет
19:20
В Горловке молодой парень без прав сбил девочку и скрылся
23:22
Главное за день: РФ ударила по Харькову и Кривому Рогу. Эвакуация из опасных зон
19:45
Бывшего «мэра» оккупированного Енакиево обвиняют во взятке 15 миллионов рублей
16:17
Бездомные собаки нападают на мариупольцев
14:58
Оккупанты готовят новую волну мобилизации в Мелитополе
11:00
Оккупанты заберут у фермеров Луганщины часть урожая для армии РФ
23:00
Главное за день: В Польше задержали пропагандиста из ОПЗЖ. Оккупанты атаковали Покровск
14:57
В марте армия РФ захватила в 6 раз меньше территории Украины по сравнению с ноябрем 2024 года
12:44
Оккупанты отменили ремонт дорог на ВОТ Херсонщины
11:49
Российские военные продвинулись в Разливе и еще возле двух населенных пунктов — DeepState
10:10
Авиация ВСУ точечно поразила штаб оккупантов в Олешках
23:00
Главное за день: Продолжаются переговоры о полезных ископаемых. Оккупанты пытаются проникнуть в Торецк
18:04
На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы: в ОВА рассказали, что известно
все новости
23:17
Главное за день: Удар по Кривому Рогу. Оборона в районе шахт в Торецке
23:16
Кабмин утвердил финансирование для территорий, живущих под обстрелами — 2 млрд гривен
22:54
Зеленский: ВСУ сдерживают 64 тысячи российских военных в Курской области
22:20
РФ ударила по Кривому Рогу: более 50 человек пострадали, более 10 — погибли (дополнено)
22:07
Зеленский: Россия целенаправленно ударила по Херсонской ТЭЦ
21:27
Зеленский объяснил, почему пошлины США не критичны для Украины
20:30
Местные бюджеты Донетчины получили почти 13 млн грн за размещение переселенцев
18:43
Еще троих пожилых женщин с инвалидностью эвакуировали из Донецкой области
18:04
Пограничники взяли в плен 61-летнего военного РФ на Сумщине
17:44
Авиация ВСУ уничтожила пункт управления оккупантов
17:29
Россия уничтожила более 200 тысяч объектов гражданской инфраструктуры в Украине — Ермак
17:23
Украина расширяет грантовую поддержку бизнеса на прифронтовых территориях
17:13
В группировке «ЛНР» заявили, что цены на жилье на оккупированной территории выше, чем в Ростовской области РФ
16:48
ВСУ сдерживают попытки прорыва РФ в районе Кондрашовки
16:30
Рубио: Трамп не допустит бесконечных переговоров с Россией
16:26
Дроны ВСУ уничтожили российский «Железный Капут» с бойцами внутри
16:15
В Торецке и Часов Яре российские военные заставляют жителей перевозить тела погибших оккупантов – ВСУ
16:07
В оккупированной Горловке при обстреле погибла женщина
15:15
Разведка перехватила разговоры россиян о ликвидации своих солдат
15:02
Украинской армии удалось выстроить устойчивую оборону в районе шахт Торецка – ВСУ
все новости
ВИДЕО
61-летний военный РФ из Мурманска попал в плен на Сумщине. Фото: кадр из видео Пограничники взяли в плен 61-летнего военного РФ на Сумщине
04 апреля, 18:04
Массированный штурм россиян под Торецком. Фото: кадр из видео «Азов» отбил массированный штурм российской армии под Торецком: кадры с поля боя
04 апреля, 14:38
На Краматорском направлении массовое уничтожение российской пехоты Силы обороны уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении: 17 погибших оккупантов
04 апреля, 11:59
Результат попадания дрона по солдату РФ с миной ТМ-62. Фото: кадр из видео Оккупанты идут в штурм с минами ТМ-62 на Лиманском направлении
04 апреля, 11:56
Уничтоженная российская бронетехника на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили бронетехнику и пехоту ВС РФ под Покровском
03 апреля, 17:07
Уничтожение российского танка на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российские танки на Лиманском направлении: видео
03 апреля, 14:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор