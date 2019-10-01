«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками

Группировки «ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения на подконтрольных им территориях.



Как пишут сепаратистские ресурсы, предусмотрен поквартирный обход населения. Он будет проводиться с 1 по 14 октября. Также будут работать и стационарные пункты переписи. «ДНР» организовала 538 пункта, из них 153 — в Донецке.



В «Л-ДНР» заявили, что перепись нужна для получения данных о численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня местных жителей.



Участникам переписи будет задано 25 вопросов. В частности, у людей поинтересуются источниками средств к существованию.



Бюджет проведения переписи населения в группировках не называют.

Украина проводила перепись населения в последний раз в 2001 году.



По данным «главного управления статистики ДНР», общая численность населения на этой части Донбасса на 1 июля 2019 года составляет 2,274 миллиона человек, из них 944 тысяч живут в Донецке. Численность населения под контролем «ЛНР» на 1 сентября 2019 года оценивалась местным «управлением статистики» в 1,447 миллиона человек, в том числе 431 тысяч — в Луганске.



По оценке подконтрольного украинским властям управления статистики Донецкой области, на 2019 год численность населения по обе стороны линии соприкосновения составляла 4,162 миллиона человек.