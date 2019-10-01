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«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками

01 октября 2019, 12:20

«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками

Группировки «ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения на подконтрольных им территориях.

Как пишут сепаратистские ресурсы, предусмотрен поквартирный обход населения. Он будет проводиться с 1 по 14 октября. Также будут работать и стационарные пункты переписи. «ДНР» организовала 538 пункта, из них 153 — в Донецке.

В «Л-ДНР» заявили, что перепись нужна для получения данных о численности, структуре и распределении населения по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня местных жителей.

Участникам переписи будет задано 25 вопросов. В частности, у людей поинтересуются источниками средств к существованию.

Бюджет проведения переписи населения в группировках не называют.

Украина проводила перепись населения в последний раз в 2001 году.

По данным «главного управления статистики ДНР», общая численность населения на этой части Донбасса на 1 июля 2019 года составляет 2,274 миллиона человек, из них 944 тысяч живут в Донецке. Численность населения под контролем «ЛНР» на 1 сентября 2019 года оценивалась местным «управлением статистики» в 1,447 миллиона человек, в том числе 431 тысяч — в Луганске.

По оценке подконтрольного украинским властям управления статистики Донецкой области, на 2019 год численность населения по обе стороны линии соприкосновения составляла 4,162 миллиона человек.

ТЕМЫ

Организации
ДНР ЛНР
Места
Луганск Донецк
Прочее
перепись населения

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