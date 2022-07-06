На Донетчине от российских обстрелов вчера погибли 5 человек, еще 21 ранен

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли пять гражданских лиц, 21 человек был ранен. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он отметил, что два человека погибли в Авдеевке, по одному в Славянске, Красногоровке и Курахово.



Всего же с 24 февраля в Донецкой области в результате российского вторжения погибли 570 и были ранены 1494 гражданских лиц, это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее глава военной администрации Славянска Вадим Лях показал фото последствий обстрела города и сообщил, что из-за попадания снарядов погибли двое людей.