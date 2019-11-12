На Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве

Двое украинских военных получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Подорвались военнослужащие на взрывчатке во вторник, 12 ноября.



За текущие сутки украинская сторона зафиксировала 5 случаев нарушения режима «тишины» со стороны боевиков - в районе Песок, Марьинки, Верхнеторецкого, Хутора Вольный и Южного.



Глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко сообщил, бойцы выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных. Одному из них оторвало стопу и перебило голень, у другого - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.



«Отдельно отмечу: трагедия произошла не в районе разведения сил», - подчеркнул председатель ВЦА.