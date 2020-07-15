Шмыгаль: На Донбассе боевики не выпускают детей в украинские вузы

На неподконтрольной части Донбасса боевики не выпускают детей, которые хотят поступить в украинские вузы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



«Доходит информация, что детей из ОРДЛО, которые хотят поступать в украинские вузы, боевики не выпускают на территорию свободной Украины. Боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся в Украине: будут учиться и работать тут», — сказал он.



По словам премьера, в этой ситуации нужна «наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами, чтобы этот вопрос решить».



Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову взять эту ситуацию под личный контроль. «Подключайте к этому процессу министерство образования, чтобы не сорвался процесс и дети могли вступить и учиться в наших учебных заведениях», — обратился он к вице-премьеру.

В Украине вступил в силу закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания. Также эти абитуриенты могут претендовать на бюджетные места в вузах, но соответствующее заявление в образовательный центр не позднее 22 августа. Поступить на платной основе по контракту можно до 23 октября.



Группировка «ДНР» продолжает блокировать работу пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донецкой области.