Дети, которых ждут. Каково это – быть донецким абитуриентом сегодня?

Артему (имя изменено) 16 лет. Он живет в Макеевке. В его школе всего один выпускной класс, в котором 13 учеников. На днях они сдали второй и последний школьный экзамен, как того требовала группировка «ДНР». Когда на Донбассе начались военные действия, Артему было 10 лет. Его родители в разводе. Никто из них не смог выехать на территорию, подконтрольную украинской власти. В моменты, когда речь заходила о будущем ребенка, оба родителя полагались на то, что конфликт завершится еще до того, как Артем закончит школу. Прошло шесть лет. За это время мало что изменилось. Разве что теперь оба родителя не хотят, чтобы их сын получал образование вдали от дома, к тому же еще и за линией разграничения. Мама боится, что сына заберут в украинскую армию, а отец просто уверен, что дома его ребенку будет лучше.



Чего хочет сам 16-летний Артем? Поступление в местный, донецкий, вуз для него – вынужденная мера. Парень не может переубедить родителей, что ему будет лучше за пределами ОРДЛО, потому что не знает, справится ли самостоятельно. А если бы и мог выехать из Макеевки, то лишь транзитом через «большую Украину». Он хочет учиться заграницей на старших курсах, а для этого – стартовать из украинского. Ответ на вопрос «почему?» гораздо проще, чем кажется. Это даже не престиж учебных заведений. Там учатся двое его друзей постарше. Они вместе с родителями выехали из Макеевки еще в 2016 году. Друзья поддерживают связь удаленно. В юном возрасте пример старших товарищей куда убедительней университетских брошюр и тем более, политических лозунгов, чьими бы они не были.

Но выехать самостоятельно на территорию, подконтрольную украинской власти, он боится. Несмотря на то, что по программе «Донбасс-Украина» можно выехать в украинскую школу для обучения и сдачи экзаменов без паспорта, он все-равно переживает, что это станет одним из препятствий. И если уж совсем откровенно, у парня нет нужного багажа знаний по истории Украины и украинскому языку. За последние два года родители Артем сделали все, чтобы помочь ему с отличием закончить школу и поступить в местный вуз, то есть обеспечили его репетиторской поддержкой по предметам, которые считаются основными в Донецке – русский язык, история. Из-за пандемии коронавируса школы в отдельных районах Донбасса позволили выпускникам сдать лишь часть итоговых экзаменов. Ученики сами выбирают, какие предметы сдавать, чтобы потом поступать в местные вузы. Все высшие учебные заведения в Донецке и Луганске сегодня работают в рамках «образовательной системы Л-ДНР», то есть выдают никем не признанные дипломы. В лучшем случае, у вузов-двойников есть договоренности с российскими вузами-партнерами. В Россию можно выехать и там подтвердить диплом от «Л-ДНР».



Кроме этого донецкие луганские вузы могут направлять студентов бюджетной формы обучения в российские вузы, где они сдают экзамены и получают второй диплом - российский.



Морально Артем сдался еще до того, как украинский парламент максимально упростил поступление в вузы для абитуриентов из ОРДЛО, то есть для таких как он. Сдача итоговой аттестации в родной школе оказалась простой. Впереди – сдача экзамена для поступления в вуз, который называет себя Донецким национальным университетом. Какой будет студенческая жизнь и тем более, что будет потом, Артем не знает.



Тем родителям и абитуриентам из ОРДЛО, которые не сдавались и поставили перед собой цель – выучиться в украинских вузах, пришлось нелегко. Пункты пропуска «ДНР» закрыты. Дети, которые поступают в вузы самостоятельно или через образовательные центры «Донбасс-Украина», рискуют не заехать обратно после сдачи экзаменов. Группировки «Л-ДНР» ссылаются на карантин, шантажируют украинскую сторону, призывая к прямым переговорам на минской площадке, а детям тем временем предлагают поступать в местные вузы. По данным Донецкой областной госадминистрации, 459 выпускников из ОРДО не смогли приехать для сдачи внешнего независимого оценивания в области – их не пропустили через линию соприкосновения.



У всех абитуриентов из Донецка и Луганска еще есть шансы поступить в украинские вузы. Вступительная кампания-2020 продлится до конца сентября, а образовательные центры будут работать на месяц дольше. Принимать документы для поступления на бюджетную форму обучения будут до 20 августа из «Крым-Украина» и до 22 августа – из «Донбасс-Украина». Правда, возможны изменения.



Карантин, на который украинцы ушли вместе со всем миром, показал насколько дистанционное обучение для школьников и студентов может быть неудобным, особенно, если система образования недостаточно хорошо подготовлена с технической точки зрения. Отчасти именно коронавирус подвел украинских чиновников и политиков к реинтеграционному решению, которое нужно было принять гораздо раньше. Ведь привлекать донецкую и луганскую молодежь на свободную территорию нужно как раз для того, чтобы вернуть ту часть Донбасса, начиная не с территорий, а с людей.



В начале июля Рада проголосовала за президентский законопроект, который позволяет детям из ОРДЛО поступать во все украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. Решение было не единогласным. Как среди политиков и топовых чиновников есть «за» и «против», так и среди обычных украинцев, которые продолжают жаркие дискуссии в социальных сетях. Масла в огонь подливают СМИ и политики, которые манипулируют информацией, создавая откровенные фейки.



Например, еще до того, как Рада приняла закон, в украинских СМИ появился фейк о том, что 20-летний член незаконных вооруженных формирований хотел пересечь линию соприкосновения в Донецкой области, чтобы поступить в украинский вуз на бесплатное обучение. На самом деле, член группировки «ДНР» заблудился и вышел не на тот блокпост. А в комментариях под подобными фейками можно прочитать немало обобщенных обвинений, да и в целом «грязи» в адрес всех жителей ОРДЛО и их детей. Возмущение звучит так: «они все преступники, коллаборанты и их дети – такие же, да еще и займут по квоте места, предназначенные для детей из других регионов страны».



Что же на самом деле предусматривает закон?



Для начала стоит отметить, что дети из Донецка и Луганска еще с 2016 года могут поступать и поступают в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. Для этого он должен обратиться в образовательный центр «Донбасс-Украина» и выбрать из четкого перечня школу, в которой будет сдавать экзамены. То есть, знания ребенка все равно будут проверять, чтобы он получил украинский документ о среднем образовании. Два экзамена (украинский язык и история) школьники сдают в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) в заведении среднего образования и один профессиональный экзамен - в вузе. По такой же аналогии в украинские вузы поступали дети из оккупированного Крыма. Для них работают образовательные центры «Крым-Украина». Но для детей с полуострова существовала квота на вступление, которая гарантировала им бюджетное место. В прошлом году по квоте-2 бюджетные места были выделены для 2,7 тысяч детей.



Квота-2 составляет до 20% (но не менее одного места) максимального объема государственного заказа по открытым и закрытым конкурсным предложениям. Квота объявляется одновременно с госзаказом.



В 2020 году перечень учебных заведений, входящих в образовательные центры, существенно увеличился (до 109) и стал общим для Крыма и Донбасса. Теперь квоты предназначены для всех – и для поступающих с Крыма, и с востока. В объединенном списке учебных заведений ни у детей из Крыма, ни у детей из Донбасса нет гарантированных бюджетных мест при поступлении по упрощенной системе. Они не подпадают под общий конкурсный отбор, а должны проходить конкурсный отбор по специальной квоте-2 между собой.



Для того, чтобы дети из ОРДЛО могли легко включиться в образовательный процесс на территории «большой Украины», за год до поступления, то есть ученикам 10-х классов, будут рекомендовать обучаться на подготовительных курсах в вузах.



К слову, омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев считает, что закон расширяет права всех детей в Украине, а не только выходцев из оккупированных территорий.



«Бюджетный заказ увеличивается существеннее, чем могут быть добавлены квотные места. В прошлом году бюджетный заказ составил 72 тысячи мест. На следующий год планируется более 90 тысяч», - сказал Горбачев.



Он отмечает, что квота изменится, над ней сейчас работают, потому что расширился список вузов, куда могут поступить дети из ОРДЛО.



«Но она (квота, - ред.) все равно будет меньше, чем увеличение общего объема бюджетных мест. Поэтому дети на контролированной территории получат больше возможностей учиться за счет бюджета», - добавил образовательный омбудсмен.



Принятый закон не отвечает на вопросы о том, где будут жить такие студенты, какой будет их стипендия и так далее. Их должны решить подзаконные акты, постановления правительства. И все эти вопросы вряд ли станут «камнем преткновения» для украинского общества, если о них говорить без манипуляций и противопоставления одних детей другим.



«Сын коллаборантов» в подвале за украинские посты



Донецким и луганским ученикам старших классов еще до начала пандемии было непросто выехать на подконтрольную территорию для сдачи экзаменов. Правозащитники отмечают, дети в отдельных районах Донбасса находятся под давлением группировок «Л-ДНР», которые не только навязывают им российский нарратив, но и делают все возможное, чтобы школьники поступали в местные учебные заведения. Главная цель местной пропаганды – запугать не только детей, но и родителей. Особенно хорошо пропаганда срабатывает в связке с заявлениями украинских политиков о том, что донецких и луганских выпускников здесь не ждут, потому что они – «дети преступников и коллаборантов».



А тот, кто все же решился учиться в украинском вузе, рискует попасть в немилость к так называемым «органам госбезопасности Л-ДНР». Мягко говоря, домой через линию соприкосновения неудобно ездить. Поступил в украинский вуз – стал потенциальным шпионом и предателем у себя же дома.



Будет ли готов 20-летний Богдан Максименко после освобождения из плена «ДНР» к тому, что, например, его сокурсники будут считать «коллаборантом», который незаслуженно занимает бюджетное место, предназначенное для кого-то другого? Или он, по меркам этих людей, побывав в заложниках «ДНР», только так и заслужит бюджетное место в украинском вузе? Парня, который публиковал посты об украинском Донбассе и пел украинские песни под гитару, задержали еще в середине апреля. Пока о его судьбе родным мало что известно. Когда его освободят, да и готова ли в целом «ДНР» отпустить парня, никто не знает.

Богдан Максименко в 2016 году оказался в ситуации, которая похожа на историю Артема из Макеевки. Когда начались боевые действия семья Максименко не смогла выехать из Донецка. Богдан окончил школу, некоторое время учился в одном из местных вузов, но в этом году он планировал сдать ВНО и поступить в украинский вуз. В его семье были уверены, что нужно выехать и учиться на свободной территории, нужно было только время.