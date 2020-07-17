Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» убрала из названия университета упоминание Тараса Шевченко

17 июля 2020, 14:42

«ЛНР» убрала из названия университета упоминание Тараса Шевченко

Группировка «ЛНР» переименовала подконтрольный ей Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, убрав упоминание украинского поэта. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании «правительства».

«Переименовать государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЛНР "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко <...> в государственное образовательное учреждение высшего образования ЛНР "Луганский государственный педагогический университет"», — говорится в сообщении на сайте «правительства».

Также «ЛНР» переименовала подконтрольный ей «Донбасский государственный технический университет» в Алчевске в «Донбасский государственный технический институт».

Переименование вузов в группировке анонсировали 8 июля.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко после оккупации части территории Донбасса переехал в город Старобельск Луганской области. На его базе в Луганске, как и на базе других учебных заведений, функционируют подконтрольные «ЛНР» вузы. Украина не признает выданные ими дипломы.

Напомним, что Верховная Рада разрешила абитуриентам с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей поступать во все украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.

ТЕГИ

Организации
ЛНР
Места
Луганск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:42
«ЛНР» убрала из названия университета упоминание Тараса Шевченко
12:17
«ДНР» сообщила о 33 заболевших коронавирусом за сутки
11:40
«ДНР» открыла КПВВ под Донецком: ситуация на пункте пропуска
09:19
«ЛНР» сообщила о 591 случае заболевания COVID-19
22:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:26
«ДНР» на день откроет КПВВ «Еленовка» 17 июля
20:42
«ДНР» выдала погибшего под Зайцево бойца ООС за «наемника из США»
19:41
В Макеевке и Донецке не подтвердилась информация о минировании зданий
18:24
В «ДНР» заявили о ранении двух мирных жителей на окраине Донецка
17:34
В Донецке и Макеевке проверяют информацию о минировании нескольких зданий
14:38
«ЛНР» приговорила луганчанку к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
14:05
Жителей ОРДО также обязали обследоваться на COVID-19 при въезде в РФ
11:13
«ЛНР» заявила о выявлении еще шести заболевших коронавирусом
11:00
«ДНР» заявила о 18 новых случаях COVID-19 и трех смертях за сутки
10:38
«ЛНР» не показала результаты переписи населения
все новости
15:28
Великобритания призвала РФ к полноценному сотрудничеству в деле МН17
14:58
Боевики передали неопознанное тело. Возможно, это погибший военный медик
14:42
«ЛНР» убрала из названия университета упоминание Тараса Шевченко
14:11
Рада закрыла сессию, но Разумков пригласил депутатов на внеочередную во вторник
13:39
На Луганщине число случаев COVID-19 превысило сотню
13:22
Рада уменьшила количество районов в Украине с 490 до 138
13:18
Минобороны: Угрозы нападения РФ со стороны Крыма нет
12:55
СЦКК: Боевики третий день не дают проводить поиски раненого бойца
12:17
«ДНР» сообщила о 33 заболевших коронавирусом за сутки
11:40
«ДНР» открыла КПВВ под Донецком: ситуация на пункте пропуска
10:52
Зеленский: Суд по делу MH17 обещает стать одним из самых больших за последние десятилетия
10:02
Эстония подтвердила гибель своего гражданина на Донбассе. Это военный медик
10:00
В Донецкой области резко упал экспорт металла на фоне пандемии
09:38
Границы ЕС будут закрыты для украинцев еще минимум 2 недели
09:19
«ЛНР» сообщила о 591 случае заболевания COVID-19
все новости
ВИДЕО
«Динамо» обыграло «Зарю» в «матче за второе место» в чемпионате
16 июля, 20:51
Проблемы прифронтового Донбасса: Что обещает Киев? ►
16 июля, 10:13
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
11 июля, 21:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция