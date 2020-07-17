«ЛНР» убрала из названия университета упоминание Тараса Шевченко

Группировка «ЛНР» переименовала подконтрольный ей Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, убрав упоминание украинского поэта. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании «правительства».



«Переименовать государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЛНР "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко <...> в государственное образовательное учреждение высшего образования ЛНР "Луганский государственный педагогический университет"», — говорится в сообщении на сайте «правительства».



Также «ЛНР» переименовала подконтрольный ей «Донбасский государственный технический университет» в Алчевске в «Донбасский государственный технический институт».



Переименование вузов в группировке анонсировали 8 июля.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко после оккупации части территории Донбасса переехал в город Старобельск Луганской области. На его базе в Луганске, как и на базе других учебных заведений, функционируют подконтрольные «ЛНР» вузы. Украина не признает выданные ими дипломы.



Напомним, что Верховная Рада разрешила абитуриентам с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей поступать во все украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.