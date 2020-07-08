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«ЛНР» убирает из названия университета упоминание Тараса Шевченко

Обновлено
08 июля 2020, 15:42

«ЛНР» убирает из названия университета упоминание Тараса Шевченко

Группировка «ЛНР» может убрать из названия Луганского национального университета имя украинского поэта Тараса Шевченко. Это следует из заявления «министра образования» Сергея Цемкало.

Отмечается, что в рамках «реорганизации» вузов в отдельных районах Луганской области «ЛНР» переименует национальные университеты в «государственные».

«У нас теперь появился [Луганский] педагогический университет (ранее Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, — прим.), который концентрирует в себе гуманитарное направление, педагогические специальности; у нас теперь есть [Луганский] технический университет имени Даля, в котором сосредоточены все технические направления», — цитирует Цемкало сепаратистский ресурс ЛИЦ.

По словам «министра», наличие у вузов статуса национальных на данный момент ничем не обосновано.

Обновлено. В следующей публикации ЛИЦ, который является «официальным» информагентством «ЛНР», уже использует в своей публикации «новое» название университета — без упоминания Шевченко.

Такое же название университета приводится в цитате Цемкало на сайте «правительства ЛНР».

Отметим, что ранее «ЛНР» убрала из названия «Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля» слово «Восточноукраинский», заменив его на «Луганский».

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Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко после оккупации части территории Донбасса переехал в город Старобельск Луганской области. На его базе в Луганске, как и на базе других учебных заведений, функционируют подконтрольные «ЛНР» вузы. Украина не признает выданные ими дипломы.

Напомним, что Верховная Рада разрешила абитуриентам с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать во все украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.

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