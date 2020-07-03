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Рада разрешила детям из ОРДЛО поступать во все украинские вузы без ВНО

03 июля 2020, 14:35

Рада разрешила детям из ОРДЛО поступать во все украинские вузы без ВНО

Верховная Рада приняла законопроект № 3734, который разрешает абитуриентам с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступать во все украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.

За соответствующий документ в целом было отдано голосов 310 на внеочередном заседании Верховной Рады.

Перед этим депутаты отдали 266 голосов за основу. Рада не смогла принять законопроект за основу и в целом одним голосованием из-за протеста со стороны фракции «Европейская солидарность».

Депутат «Слуги народа» Роман Грищук обратился к «Евросолидарности»: «Если мы сейчас принимаем просто в первом чтении, то мы не успеваем ко вступительной кампании. Партия "Европейская солидарность", весь зал вас просит: дайте возможность детям из Донецка и Луганска поступить». Также Грищук отметил, что во ВНО решили поучаствовать более 1000 детей из ОРДЛО.

В свою очередь депутаты «Евросолиарности» пришли к трибуне спикера Дмитрия Разумкова  с требованием отправить документ на доработку.

Разумков предложил «Евросолидарности» возможность выступить, а после этого провести голосование в целом. Фракция согласилась. Депутат «Евросолидарности» Михаил Забродский сказал, что «закон несет неравенство и несовершенен».

Законопроект вносит изменения в закон «О высшем образовании». Предусматривается возможность поступления во все заведения высшего образования по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для поступающих, местом жительства которых является временно оккупированная территория и населенные пункты на линии соприкосновения.

Выпускники с временно оккупированных территорий будут учиться в украинских вузах бесплатно, через госзаказ в пределах квот.

На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является оккупированный Крым и город Севастополь.

Инициатором законопроект выступил президент Владимир Зеленский.

В этом году не все дети из ОРДО, которые хотят поступить в украинские вузы, не смогли приехать на ВНО, потому что группировка «ДНР» закрыла пункт пропуска на линии соприкосновения.

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