В Кремле рассказали о разочаровании Козака переговорами по Донбассу

Работа украинской стороны по линии помощников лидеров «нормандской четверки» вызывает разочарование у представляющего Россию в этом формате заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Мы работаем с коллегами и в Берлине, и в Париже. Занимается сейчас этим коллега Козак. Пока тоже, к сожалению, у него с коллегами разочарование результативностью работы с нашими украинскими коллегами», — сказал он.



Песков отметил, что Москва настраивает, чтобы Берлин и Париж «использовали свою часть влияния на украинских коллег с тем, чтобы подвигнуть их к реализации тех обязательств, которые они на себя взяли по минскому комплексу мер».



В заявлениях украинской стороны о пересмотре Минских соглашений Кремль видит «очень опасную тенденцию», которая «может нас существенно отбросить во времени от момента урегулирования ситуации на Украине». «Потому что де-факто даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик», — подчеркнул Песков.



Он констатировал, что украинская сторона категорически отказываются от каких-либо контактов с группировками «ДНР» и «ЛНР». По словам пресс-секретаря президента РФ, это делает невозможной выработку нового документа.

3 июля в Берлине состоялась встреча помощников лидеров «нормандского формата». Ожидалось, что после этой встречи Трехсторонней контактной группой будут согласованы договоренности о прекращении огня на Донбассе, но этого не произошло.