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В Берлине стороны договорились согласовать дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе

04 июля 2020, 09:44

В Берлине стороны договорились согласовать дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе

Во время встречи политических советников лидеров государств «нормандского формата» 3 июля в Берлине стороны «сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня» на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента Украины.

В свою очередь замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак сказал журналистам, что «удалось наконец приблизиться, я бы не сказал, что окончательно согласовать, приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок». Он отметил, что три месяца обсуждения этого вопроса в Трехсторонней контактной группе не давали никакого результата.

По его словам, дополнительный комплекс мер по прекращению огня может быть принят на заседании ТКГ на следующей неделе. «Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме», — добавил Козак.

В сообщении Офиса президента Украины отмечается, что российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Вместе с тем Козак подчеркнул, что не осмелится говорить о том, что в переговорах «есть прорыв».

Участники встречи не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления «особого статуса» Донбасса, добавил он. «Сегодня не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен этот документ по поправкам в конституцию в части децентрализации», — сказал он. Козак напомнил, что в Киеве звучат предложения о том, что «Донбассу вообще никакой статус не нужен, что они должны воспользоваться результатами децентрализации, которая проводится на Украине». «Но эту децентрализацию, которая проводится на Украине, еще никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса. И о чем идет речь, мы не понимаем, никто не понимает», — подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

Участники переговоров, которые продолжались почти 11 часов, не договорились о дате следующей встречи лидеров «нормандской четверки». В ближайшее время сторонами будет согласована повестка дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине, добавили в Офисе президента Украины.

Лидеры «нормандской четверки» — президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе. 

Большая часть парижских договоренностей до сих пор не выполнена.

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