От вторжения России погибли более 40 военнослужащих ВСУ, несколько десятков ранены – Арестович

С ночи 24 февраля более 40 украинских военнослужащих погибли в результате ракетных ударов армии РФ, несколько десятков получили ранения. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.



По его словам, в результате ракетных ударов России по военным объектам и объектам критической инфраструктуры погибли более 40 военнослужащих ВСУ, несколько десятков ранены.

Российское командование надеялось на значительно большее количество жертв среди украинских военнослужащих, и ВСУ оказывают сопротивление вооруженной агрессии России, полагает Арестович.

Кроме того, у украинской власти есть данные о потерях среди гражданского населения, в том числе до 10 погибших среди мирных жителей.

По словам Арестовича, наиболее ожесточенная ситуация наблюдается в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои между ВСУ и российскими оккупанатами. Также опасными направлениями наступления России являются:

крымское направление вблизи Перекопского перешейка, где произошло пересечение российской военной техники на территорию Херсонской области;

черниговское направление, где украинские военнослужащие заставили противника остановиться и не дали продвинуться вглубь территории;



харьковское направление, куда зашла военная техника и достигла объездной дороги Харькова, где подразделения ВСУ взорвали 4 российских танка.

По его словам, продвижение оккупационных войск России по всем упомянутым направлениям не достигает глубже 10 километров вглубь украинской территории.



На черниговском направлении подразделения ВСУ вынудили российские подразделения отойти к административной границе между Черниговской и Сумской областями, где они, вероятно, осуществляют перегруппировку и планируют дальнейшее наступление.



По поводу волынского направления Арестович возразил, что произошло значительное наступление вооруженных сил России. Он сказал, что с территории Беларуси двинулись не более 2-3 российских танков и до 50 российских военных.