Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

От вторжения России погибли более 40 военнослужащих ВСУ, несколько десятков ранены – Арестович

24 февраля 2022, 12:13

От вторжения России погибли более 40 военнослужащих ВСУ, несколько десятков ранены – Арестович

С ночи 24 февраля более 40 украинских военнослужащих погибли в результате ракетных ударов армии РФ, несколько десятков получили ранения. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

По его словам, в результате ракетных ударов России по военным объектам и объектам критической инфраструктуры погибли более 40 военнослужащих ВСУ, несколько десятков ранены.

Российское командование надеялось на значительно большее количество жертв среди украинских военнослужащих, и ВСУ оказывают сопротивление вооруженной агрессии России, полагает Арестович.

Кроме того, у украинской власти есть данные о потерях среди гражданского населения, в том числе до 10 погибших среди мирных жителей.

По словам Арестовича, наиболее ожесточенная ситуация наблюдается в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской и Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои между ВСУ и российскими оккупанатами. Также опасными направлениями наступления России являются:

 крымское направление вблизи Перекопского перешейка, где произошло пересечение российской военной техники на территорию Херсонской области;
черниговское направление, где украинские военнослужащие заставили противника остановиться и не дали продвинуться вглубь территории;

харьковское направление, куда зашла военная техника и достигла объездной дороги Харькова, где подразделения ВСУ взорвали 4 российских танка.

По его словам, продвижение оккупационных войск России по всем упомянутым направлениям не достигает глубже 10 километров вглубь украинской территории.

На черниговском направлении подразделения ВСУ вынудили российские подразделения отойти к административной границе между Черниговской и Сумской областями, где они, вероятно, осуществляют перегруппировку и планируют дальнейшее наступление.

По поводу волынского направления Арестович возразил, что произошло значительное наступление вооруженных сил России. Он сказал, что с территории Беларуси двинулись не более 2-3 российских танков и до 50 российских военных.

Еще по теме

Места
Война
Другое
Всу
Люди
Военнослужащие

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
18:37
Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста
17:20
«Не на этом этапе». Пушилин — о захвате всего Донбасса
16:21
Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами
15:56
В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек
15:38
Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский
15:24
«ДНР» уже подыскивает здание «посольства» в РФ и кандидатуру «посла»
14:38
Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ
14:12
Пушилин отрицает ввод российских войск на Донбасс после указа Путина
все новости
12:48
Это не вторжение на восток, а полномасштабное нападение – Кулеба
12:37
Зеленский призвал всех, кто имеет боевой опыт, встать на защиту Украины
12:25
В Угледаре в результате обстрелов погибли три мирных жителя
12:13
От вторжения России погибли более 40 военнослужащих ВСУ, несколько десятков ранены – Арестович
11:56
Под Мариуполем в результате обстрелов погибли три мирных жителя
11:30
Зеленский сообщил о разрыве дипотношений Украины с Россией
11:25
Российские войска вклинились в Украину на пять км на двух направлениях - ОП
11:14
На объездной дороге Харькова уничтожены четыре российских танка
10:57
«Укрзализныця» пускает эвакуационные поезда из восточных областей
10:52
Город Счастье остается под контролем Украины, сообщает Генштаб
10:47
ВСУ под Краматорском сбили шестой российский самолет
10:24
В Донецкой области зафиксированы обстрелы фактически вдоль всей линии столкновения - ОГА
10:18
Под Мариуполем уничтожена часть ПВО
10:13
ВСУ ведут тяжелые бои, на некоторых направлениях оккупанты отброшены - ОП
10:05
Мост через реку Северский Донец взорван, чтобы не прошли российские танки - Геращенко
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст
24 февраля, 00:46
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция