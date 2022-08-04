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В Amnesty International Украина заявили, что не участвовали в подготовке доклада об украинских военных

04 августа 2022, 18:42

В Amnesty International Украина заявили, что не участвовали в подготовке доклада об украинских военных

Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что украинская армия подвергает гражданских лиц опасности. Об этом сообщила спикер Amnesty International Украина Екатерина Митева в комментарии «Громадське».

«Украинский офис не участвовал ни в подготовке, ни в распространении этой информации. По правилам организации, во время вооруженных конфликтов и войн документированием нарушений и преступлений занимается исключительно Департамент реагирования на кризисы», - сказала Митева.

В пресс-службе организации отмечают, что следует различать военные преступления и нарушения международного гуманитарного права (МГП), которым регулируют законы и обычаи войны. Лишь тяжкие нарушения МГП считаются военными преступлениями и требуют привлечения виновных к уголовной ответственности.

«Команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International не зафиксировала ни одного военного преступления украинских военных», - подчеркнули в Amnesty International Украина.

В организации также отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ Amnesty International адвокатирует вопросы расследования Украиной и другими государствами военных преступлений РФ, совершенных в Украине.

«С 24 февраля исследователи и исследователи организации задокументировали десятки военных преступлений на территории Украины и доказали, что они были совершены российскими военными", - говорится в сообщении.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что Amnesty International принимает участие в российской кампании дезинформации и пропаганды.

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