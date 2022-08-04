Amnesty International звинуватили ЗСУ у розміщенні у школах та підтвердили воєнні злочини армії РФ

04 серпня 2022, 13:27

Amnesty International звинуватили ЗСУ у розміщенні у школах та підтвердили воєнні злочини армії РФ

Українські військові створюють бази у житлових районах, зокрема у школах та лікарнях, проте така практика жодним чином не виправдовує невиборчі атаки російської армії. Про це йдеться у доповіді Міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Зазначається, що створення баз у житлових районах порушує міжнародне гуманітарне право та наражає на небезпеку мирних громадян, оскільки перетворює цивільні об'єкти на легітимні військові цілі.

Також правозахисники нагадали, що удари російської армії по населених пунктах неодноразово призводили до загибелі та поранення мирних жителів. В Amnesty International наголосили, що ЗСУ перебувають в оборонній позиції. При цьому в організації заявили, що це не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права.

Під час розслідування, яке проводилося з квітня до липня у Харківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях, правозахисники вивчали місця, по яких Росія вела обстріли. Також велися опитування очевидців та родичів загиблих. У звіті зазначено, що українські сили завдавали ударів із житлових районів, а також перебували у цивільних об'єктах у 19 містах та селах цих чотирьох областей. Багато районів були за кілька кілометрів від лінії фронту.

В організації вважають, що українські військові мали можливість вибору: поблизу знаходилися військові бази та ліси, розташовані далеко від житлових будинків.

Amnesty International навела свідчення очевидців та приклади порушень. Зокрема, ЗСУ розміщували бази у школах, розташованих біля житлових будинків, у лікарнях. Відомо про один випадок ведення вогню поруч із лікарнею.

Водночас через удари російської армії поблизу шкіл з квітня по кінець червня загинули та отримали поранення кілька мирних жителів.

У Бахмуті Донецької області, йдеться у доповіді, українська військова база розташовувалась в університеті. Він зазнав російського удару.

В Amnesty International зазначили, що гуманітарне право не забороняє сторонам конфлікту перебувати у навчальних закладах, в яких не йдуть заняття. Але військові, за відсутності вагомих причин не повинні використовувати такі будівлі, розташовані біля житлових будинків.

Правозахисники наголосили, що практика українських військових, які розміщують військові об'єкти в населених пунктах, «жодним чином не виправдовує невиборчі атаки Росії». Такі атаки є воєнними злочинами.

«Невиборчі напади, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень цивільні особи або ушкоджуються цивільні об'єкти, є воєнними злочинами», — йдеться у доповіді.

Також перелічені випадки, наприклад, у Харкові, коли російські війська завдавали ударів по житлових районах, де не було українських військових.

Правозахисники резюмували, що сторони конфлікту мають розділяти військові цілі та цивільні об'єкти та мінімізувати шкоду мирним жителям. Владу України в доповіді закликають розміщувати сили вдалині від населених пунктів або евакуювати мирних жителів з районів, де знаходяться військові.

Amnesty International наприкінці липня зверталася за коментарем до Міноборони України, але не отримала відповіді.

Amnesty International у доповіді не згадує, зокрема, про ситуацію на окупованих територіях. Тим часом відомі випадки, коли російські сили так само облаштують бази у школах та інших цивільних об'єктах — як в окупованих регіонах, так і в місцях ведення бойових дій у різних регіонах України.

Приміром, на Ізюмському напрямі в Харківській області бойовики «ЛНР» розташувалися в одній зі шкіл. А в Донецьку на території автоцентру «КамАЗ-Центр» знаходився склад боєприпасів бойовиків «ДНР».

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