В Amnesty International Україна заявили, що не брали участь у підготовці доповіді про українських військових

Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участь у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій говориться, що українська армія наражає цивільних осіб на небезпеку. Про це повідомила речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва у коментарі «Громадське».



«Український офіс не брав участі ні у підготовці, ні у розповсюдженні цієї інформації. За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень та злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи», - сказала Митева.



У прес-службі організації зазначають, що слід розрізняти військові злочини та порушення міжнародного гуманітарного права (МДП), яким регулюють закони та звичаї війни. Лише тяжкі порушення МДП вважаються військовими злочинами та вимагають притягнення винних до кримінальної відповідальності.



«Команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International не зафіксувала жодного військового злочину українських військових», - наголосили в Amnesty International Україна.



В організації також зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Amnesty International адвокатує питання розслідування Україною та іншими державами військових злочинів РФ, скоєних в Україні.



"З 24 лютого дослідниці та дослідники організації задокументували десятки військових злочинів на території України і довели, що вони були скоєні російськими військовими", - йдеться у повідомленні.



Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.



Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на це заявив, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.