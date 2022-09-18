Удар по центру Краматорська — головне за день ►

18 вересня 2022, 23:21

Удар по центру Краматорська — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Удар по Краматорську. Постраждав готель у центрі міста.
  • Обстріл Донецька. Під вогнем центр міста та Абакумова.
  • Знову під обстрілом колонія у Оленівці. За даними угрупування "ДНР", загинув український військовополонений. Ще четверо поранено.
  • Російські сили продовжують вести безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута – Інститут вивчення війни.
  • ЗСУ зайшли до Білогорівки. Українська сторона поки що інформацію не підтверджує.
  • У Сватовому знищено базу російських військових. Бойовики продовжують примусову мобілізацію. Чоловіків відловлюють тепер і під Маріуполем.
  • Путін провалює всі свої військово-стратегічні цілі в Україні – адмірал Радакін.

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