Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Удар по Краматорську. Постраждав готель у центрі міста.

Обстріл Донецька. Під вогнем центр міста та Абакумова.

Знову під обстрілом колонія у Оленівці. За даними угрупування "ДНР", загинув український військовополонений. Ще четверо поранено.

Російські сили продовжують вести безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута – Інститут вивчення війни.

ЗСУ зайшли до Білогорівки. Українська сторона поки що інформацію не підтверджує.

У Сватовому знищено базу російських військових. Бойовики продовжують примусову мобілізацію. Чоловіків відловлюють тепер і під Маріуполем.

Путін провалює всі свої військово-стратегічні цілі в Україні – адмірал Радакін.