Армия РФ обстреляла Николаев из зенитно-ракетного комплекса С-300

Ночью около 01:00 Николаев был обстрелян российскими войсками из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостроение. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения», - рассказал он.
В Николаевском районе вчера днем оккупанты оккупанты атаковали территорию аквазоны Очаковской общины. Пострадавших, по информации Кима, нет.
Также, как рассказал глава Николаевской ОВА, в Баштанском районе российские войска обстреливали окрестности Ингульской общины, обошлось без пострадавших и разрушений.
«Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется», - сообщил Ким.
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