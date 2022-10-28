Армия РФ обстреляла Николаев из зенитно-ракетного комплекса С-300

Ночью около 01:00 Николаев был обстрелян российскими войсками из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



«В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостроение. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения», - рассказал он.

В Николаевском районе вчера днем оккупанты оккупанты атаковали территорию аквазоны Очаковской общины. Пострадавших, по информации Кима, нет.

Также, как рассказал глава Николаевской ОВА, в Баштанском районе российские войска обстреливали окрестности Ингульской общины, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется», - сообщил Ким.

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