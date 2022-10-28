Армія РФ обстріляла Миколаїв із зенітно-ракетного комплексу С-300

Вночі близько 01:00 Миколаїв обстріляли російські війська з зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Внаслідок ракетного удару зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення», – розповів він.

У Миколаївському районі вчора вдень окупанти атакували територію аквазони Очаківської громади. Постраждалих, за інформацією Кіма, немає.

Також, як розповів голова Миколаївської ОВА, у Баштанському районі російські війська обстрілювали околиці Інгульської громади, обійшлося без потерпілих та руйнувань.

«Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється», - повідомив Кім.

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