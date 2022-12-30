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МАГАТЭ: На Запорожской АЭС обстрелами повреждена резервная ЛЭП

30 декабря 2022, 21:50

МАГАТЭ: На Запорожской АЭС обстрелами повреждена резервная ЛЭП

На территории захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции произошли взрывы, которые привели к повреждению линии электропередач. Об этом рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, резервную линию электропередач на 330 кВ, которая снабжала ЗАЭС, временно отключили.

В МАГАТЭ сообщили, что уровень повреждения пока не установлен, однако специалисты уже преступили к ремонтным работам. В организации также упомянули о необходимости скорейшей ликвидации последствий обстрела, так как ущерб был нанесен последней функционирующей резервной линии электропередач ЗАЭС.

Отмечается, что на данный момент все шесть ректоров станции остановили свою работу, однако нуждаются в электроснабжении для охлаждения и прочих мер ядерной безопасности. По данным МАГАТЭ, из четырех линий электропередач на 750 кВ сейчас функционирует только одна.

Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия возле украинского ядерного объекта должны быть немедленно остановлены напомнил о потенциальных угрозах ядерной безопасности. Гендиректор МАГАТЭ отметил, что на эту тему ведутся консультации с представителями Украины и РФ.

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